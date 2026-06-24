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STF retoma julgamento que pode reconhecer vínculo de motoristas e entregadores com empresas de aplicativos

Tema está na pauta da sessão da Suprema Corte que terá início neste quarta, às 14h. Decisão será proferida pelo plenário do Supremo

Mathias Boni

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