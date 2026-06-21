Geral

Bahia
Notícia

Servidor que amputou o próprio pé para tentar receber R$ 1,5 milhão de seguradoras é condenado; veja o que se sabe sobre o caso

Vanderley dos Santos Gomes afirmou que foi agredido durante assalto seguido de sequestro, mas contradições em relato levantaram suspeitas da polícia

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS