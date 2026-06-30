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Seis trabalhadores indígenas são resgatados em situação semelhante à escravidão em Glorinha

Força-tarefa encontrou grupo em alojamento precário, sem registro em carteira. Proprietário foi preso em flagrante

Airton Lemos

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