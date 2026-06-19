Santa Maria deve ter novo aeroporto regional até 2032

Equipes técnicas da SAC e ITA analisaram seis áreas para possível implantação do aeroporto regional. Guilherme Brum / PMSM

A prefeitura de Santa Maria apresentou, na manhã desta sexta-feira (19), o cronograma para a implantação do novo aeroporto regional do município. A proposta tem o objetivo de ampliar as conexões aéreas da região central do Estado.

Durante esta semana, seis áreas foram analisadas por equipes técnicas da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Elas foram selecionadas de uma lista de 36 possíveis locais.

Das opções avaliadas, quatro estão localizadas próximas à BR-287, em direção a São Pedro do Sul, enquanto outras duas ficam nos distritos de Passo do Verde e Arroio do Só.

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O projeto está na fase de estudos, que conta com investimento inicial de R$ 1 milhão. Conforme a Secretaria Nacional de Aviação Civil, a definição da área escolhida para receber o empreendimento deve ocorrer até o fim deste ano.

A previsão é de que as obras tenham início até 2029. Após o começo da construção, a expectativa é de que a estrutura seja concluída e entregue em um prazo de três anos.