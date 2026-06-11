Ronald Perret Bossemeyer, referência em ginecologia e professor aposentado da UFSM, morre aos 91 anos

Natural de Pelotas, Ronald Perret Bossemeyer viveu em Porto Alegre antes de se estabelecer em Santa Maria. Itamar Riesgo / Acervo pessoal

Morreu o médico e professor aposentado Ronald Perret Bossemeyer, aos 91 anos, no dia 6 de junho. Ele estava internado no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre.

O velório ocorreu no dia seguinte, na Capela Histórica do Crematório Cortel, com a presença de familiares, amigos, colegas e ex-alunos. Ele foi cremado após a cerimônia.

Natural de Pelotas, Bossemeyer viveu em Porto Alegre antes de se estabelecer em Santa Maria, onde construiu sua trajetória profissional e familiar. Na cidade, casou-se com Ilca, com quem teve três filhas — Marion, Débora e Patrícia, duas netas, Fernanda e Júlia, e um bisneto, Theodoro.

Formado em Medicina em 1959, integrou a primeira turma do curso em Santa Maria e foi um dos pioneiros da área na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Ao longo da carreira, foi professor titular de Ginecologia, chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e coordenador do curso de Medicina. Também atuou na gestão do Hospital Universitário e foi diretor técnico do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo.

Referência

Reconhecido nacional e internacionalmente, dedicou a trajetória ao estudo da reprodução humana, com atuação em temas como anticoncepção, planejamento familiar e climatério. Participou de diversas sociedades médicas e foi membro da Academia de Medicina do Rio Grande do Sul.

Criou o Instituto de Saúde Reprodutiva em Santa Maria, voltado ao atendimento da população e ao desenvolvimento de pesquisas na área.

Fora da Medicina, cultivava o gosto por automobilismo, tendo participado de competições na juventude, além de apreciar viagens, especialmente de carro, e momentos em família.

Em nota, a UFSM destacou sua contribuição: "Foi um dos pioneiros no ensino de ginecologia na universidade e deixou um legado na formação de profissionais".



