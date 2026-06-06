RivoNews debate a nova guerra tarifária, a proposta de delação de Vorcaro e o caso da adulta adotada 

Oficializando a parceria do RivoStudio com o Grupo RBS , GZH transmite neste domingo o programa RivoNews . Comandado pelos jornalistas Cecilia Flesch , Gabriel Wainer e Manu Musitano , o RivoNews debate os principais fatos que movimentam o noticiário político, institucional e internacional.

Nesta edição, o programa trata da nova crise entre Brasil e Estados Unidos, com Trump ameaçando tarifas sobre produtos brasileiros.

Também traz novos desdobramentos do Mastergate, com Daniel Vorcaro apresentando nova proposta de delação.

Também trata da mulher de 37 anos 'adotada' em Santa Catarina após fingir ter 12 anos.