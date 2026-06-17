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Ratos, baratas e mau cheiro: moradores reclamam de lixo acumulado no bairro Rio Branco, em Canoas

Resíduos tomam conta das calçadas e chegam a invadir a pista em alguns pontos, bloqueando até mesmo o acesso a uma parada de ônibus

Rádio Gaúcha

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