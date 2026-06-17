Ratos, baratas e mau cheiro: moradores reclamam de lixo acumulado no bairro Rio Branco, em Canoas

Resíduos tomam conta das calçadas e chegam a invadir a pista em alguns pontos. Isabela Daudt / Agência RBS

O acúmulo de lixo a céu aberto no bairro Rio Branco, em Canoas, nas proximidades da Avenida Irineu Carvalho e na Rua Machadinho, se estende por quase duas quadras, gerando focos de poluição, mau cheiro e insegurança para quem vive na região.

Os resíduos tomam conta das calçadas e chegam a invadir a pista em alguns pontos, chegando até a bloquear o acesso a uma parada de ônibus na avenida.

Paula Chiappa, 58 anos, vive há 26 no bairro e relata o impacto direto em sua rotina:

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— Não tem calçada, a gente tem que desviar e dividir a rua com os carros. Aí os motoristas ficam xingando a gente, mas cadê a calçada? Não tem o que fazer, está cheio de lixo — relata.

Proximidade com residências e proliferação de animais

Na Rua Machadinho, os dejetos avançaram até as imediações de um condomínio residencial. A variedade de materiais descartados impressiona: há desde restos de alimentos e sacolas plásticas até garrafas de vidro, móveis velhos e colchões.

Além do forte odor, a decomposição desses materiais atrai vetores de doenças, gerando riscos à saúde pública. Cleomar Thomáz da Cruz, 43 anos, mora em um dos apartamentos do condomínio e acompanha a degradação do espaço diariamente.

— Faz um mês e meio que está assim. É ruim porque cria um monte de bicho, como rato e barata — lamenta o morador.

Há desde restos de alimentos e sacolas plásticas até garrafas de vidro e móveis velhos. Isabela Daudt / Agência RBS

O problema se reflete também no comércio local. Funcionários de um minimercado na Avenida Irineu Carvalho afirmam que cobras já foram avistadas entre os entulhos. O problema afasta os clientes, que são obrigados a caminhar pelo meio-fio para acessar o estabelecimento.

Moradores cobram respostas do poder público

Diante da falta de manutenção e fiscalização, a própria comunidade tenta encontrar soluções. Segundo Paula, vizinhos já abriram diversos protocolos de reclamação junto à prefeitura.

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