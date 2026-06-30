Quina de São João: dona de lotérica vende cota premiada de bolão e perde prêmio de R$ 532 mil

Quina de São João distribuiu R$ 239 milhões aos vencedores em 2026. Marcello Casal jr / Agência Brasil

Aguida Machado, proprietária de uma lotérica em Paranavaí (PR), viveu uma situação inusitada após o resultado da Quina de São João. Um bolão registrado em seu estabelecimento foi um dos vencedores do prêmio milionário sorteado no domingo (28). Aguida, que tinha uma cota reservada para si, vendeu o bilhete de última hora e ficou de fora da divisão do dinheiro.

O concurso 7.051 distribuiu R$ 239.429.099,99 e foi realizado no início da tarde de domingo no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo (SP). Os números sorteados foram 19, 32, 50, 73 e 75. Além do bolão paranaense, outras oito apostas de diferentes regiões do Brasil também acertaram a quina e dividiram a premiação.

Segundo o g1, o jogo vencedor de Paranavaí foi feito por um apostador antigo da Loteria Cultura, cliente fiel do estabelecimento de Aguida. O bolão somava oito números e foi dividido em 50 cotas, cada uma vendida por R$ 100. Com a vitória, os 50 apostadores embolsaram juntos R$ 26.603.233 — o equivalente a mais de R$ 532 mil para cada cota.

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Segundo Aguida, esse cliente normalmente reservava uma cota para a própria lotérica sempre que organizava um bolão. Desta vez, porém, um imprevisto mudou o destino do bilhete.

— Ele deixou uma cota, como ele sempre deixa aqui na lotérica. Dessa vez, chegou um cliente de última hora, tinha acabado os meus bolões e ele queria um bolão. Minha funcionária falou: "Aguida, posso vender a sua cota?" Eu falei: "Pode" — relatou a empresária.

Apesar de ter ficado de fora da divisão milionária, Aguida garante que não sentiu nenhum tipo de frustração com o desfecho. Pelo contrário: a comemoração pelo prêmio entregue em sua lotérica foi genuína.