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Pedidos de indenização
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Quem paga pela enchente? Justiça soma 28,7 mil ações no RS, e juízes divergem sobre responsabilidade do poder público

Na Justiça estadual, núcleo de cinco juízes é responsável por julgar 19,2 mil processos. Parte dos magistrados rejeita os pedidos de reparação, enquanto outros reconhecem falhas estatais e o dever de indenizar

Gabriel Jacobsen

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