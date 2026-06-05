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Litoral Norte
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Projeto avalia possibilidade de Quintão passar a ser distrito de Balneário Pinhal; prefeito aponta déficit orçamentário 

Atualmente, a comunidade pertence a Palmares do Sul. Estimativa é que processo poderia demorar 10 anos para ser concluído

Gabriela Plentz

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