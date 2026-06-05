Projeto avalia possibilidade de Quintão passar a ser distrito de Balneário Pinhal; prefeito aponta déficit orçamentário 

Balneário Pinhal está localizado a cinco quilômetros do distrito de Quintão. André Ávila / Agencia RBS

A possibilidade de transferência do distrito de Quintão, atualmente pertencente a Palmares do Sul, para o município de Balneário Pinhal voltou a ser debatida no Litoral Norte. O presidente da Câmara de Vereadores de Palmares do Sul, Alexandre Mangold (Republicanos), anunciou a realização de um estudo técnico para avaliar a viabilidade da mudança territorial.

A proposta fundamenta-se na Lei Complementar Federal 230, sancionada em abril de 2026, que regulamenta o desmembramento e a anexação de áreas entre municípios. A legislação autoriza a troca de distrito para prefeituras com maior afinidade cultural e geográfica, desde que cumpridos os requisitos legais.

Distâncias e perfil regional

Palmares do Sul fica a cerca de 30 quilômetros de Quintão. Já Balneário Pinhal está localizado a cinco quilômetros do distrito e compartilha características semelhantes, como o turismo e o perfil da paisagem natural.

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De acordo com Mangold, a proximidade geográfica apresenta vantagens administrativas, uma vez que as duas localidades litorâneas enfrentam demandas comuns. O vereador destaca o crescimento populacional acentuado na região após a pandemia e a enchente recente no Estado como o principal desafio compartilhado.

Prefeito de Balneário Pinhal alerta para déficit orçamentário

O prefeito de Balneário Pinhal, Cezar Furini (MDB), confirmou que recebeu o presidente da Câmara de Palmares do Sul para a apresentação da nova legislação federal. No entanto, ressaltou que o tema ainda está em fase inicial e sem andamento burocrático.

— Apenas fiz o recebimento do vereador, mas não há nenhum processo administrativo em andamento, nem protocolo formal dessa reivindicação. Foi apenas uma demonstração de interesse para avaliar uma viabilidade futura — ponderou Furini.

O chefe do Executivo alertou para o atual desafio financeiro de Balneário Pinhal, que já atende uma população flutuante maior do que os repasses oficiais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) cobrem. O cenário foi agravado pelos eventos climáticos severos recentes no Estado.

— Balneário Pinhal atende hoje mais de 22 mil pessoas, mas os repasses federais são calculados para apenas 15 mil. Após a enchente, tivemos um boom demográfico com o aumento abrupto de quase 8 mil moradores. O Censo de 2022 já mostrava que, das cinco cidades que mais cresceram no Estado, quatro estão no Litoral Norte.

Logística e custos operacionais

Para o prefeito de Pinhal, a anexação de Quintão geraria impacto direto nos serviços públicos e na cultura local, citando como exemplo a estrutura necessária para o veraneio.

— Administrativamente e financeiramente, não é uma conta simples. Balneário Pinhal é a única praia do Litoral Norte que mantém dois palcos para shows no verão — um na sede e outro no distrito de Magistério. Com a anexação, provavelmente teríamos que arcar com um terceiro palco em Quintão. Se não fizéssemos eventos lá, a comunidade questionaria o motivo da mudança — destaca.

Furini sugeriu como alternativa que o Legislativo dialogue com a prefeitura de Palmares do Sul para descentralizar a administração e melhorar os serviços contínuos em Quintão, especialmente na área de infraestrutura. Ele também apontou que a extensão territorial dificultaria a gestão.

— Seriam 20 quilômetros de orla para acompanhar, tornando difícil entregar o serviço na ponta com a qualidade que a população merece— declarou.

A prefeitura de Palmares do Sul também foi procurada pela reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

Tramitação e prazos estimados

O cronograma para o avanço do projeto prevê etapas de longo prazo devido à complexidade jurídica e burocrática, que envolve a redistribuição de tributos federais e aprovação na Assembleia Legislativa.

As fases estimadas são:

De 3 a 5 anos: conclusão dos estudos técnicos iniciais de viabilidade técnica, financeira e orçamentária. Esta fase inicial será realizada com corpo técnico interno, sem custos extras.

conclusão dos estudos técnicos iniciais de viabilidade técnica, financeira e orçamentária. Esta fase inicial será realizada com corpo técnico interno, sem custos extras. Até 10 anos: prazo estimado para a conclusão total do processo, que exigirá a contratação de consultorias especializadas em etapas avançadas.