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Falha fatal

Polícia prende novos suspeitos por morte de jovem em salto de rope jump

Além dos instrutores filmados no lançamento de Maria Eduarda, houve a prisão temporária de três pessoas da equipe, suspeitas de ocultar provas

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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