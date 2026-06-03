Polícia investiga canil de Eldorado do Sul por maus-tratos a animais

Polícia Civil fez vistoria no local na segunda-feira. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A Polícia Civil encontrou animais feridos e constatou superlotação e indícios de falta de atendimento veterinário adequado no canil municipal de Eldorado do Sul. As irregularidades constam em laudo elaborado por médica veterinária que participou da vistoria no local, na segunda-feira (1º).

A prefeitura repassa valores a empresa que faz a gestão do canil municipal. O responsável pelo local prestou depoimento à Polícia Civil e afirmou que não recebe verba suficiente para manter os animais em boas condições.

Segundo o responsável pelo espaço, que não teve o nome divulgado, o repasse mensal é de cerca de R$ 50 mil mas, conforme ele, o contrato previa número menor de animais.

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De acordo com o delegado Vladimir Urach, responsável pela Delegacia de Polícia de Eldorado do Sul, a alegação não afasta a possibilidade de responsabilização pelo crime de maus-tratos. Segundo o delegado, o proprietário deveria ter rompido o contrato ao perceber que não tinha condições de atender a demanda.

A investigação busca ouvir os envolvidos para apurar as responsabilidades do proprietário e da prefeitura.

Por meio de nota, a administração municipal afirmou que não foi notificada oficialmente sobre as irregularidades e que as atividades seguem normalmente no canil.

O que diz a prefeitura de Eldorado do Sul

A prefeitura municipal de Eldorado do Sul esclarece os fatos a seguir:

1- Existe um contrato de prestação de serviços com a empresa Rodrigo Salles para prestação de serviços no Canil Municipal

2- Lá estão abrigados 156 animais entre cães e felinos

3- A Patram esteve no local, no dia 1º de junho, para averiguação de denúncias de maus-tratos

4- Até o momento a prefeitura Municipal de Eldorado do Sul, não recebeu qualquer notificação oficial acerca de irregularidades ou de eventual determinação que implique na interrupção das atividades

5- Diante deste cenário, os serviços contratados seguem sendo prestados normalmente

6- Cientes do ocorrido, a equipe da Secretária do Meio Ambiente esteve no local, após tomar conhecimento da fiscalização no estabelecimento e constatou três animais machucados e alguns em quarentena, com suspeita de cinomose

7- A prefeitura esclarece também, que está atenta ao andamento dos serviços prestados pela gestão do canil e que recentemente notificou a empresa para a realização de algumas adequações no ambiente

8- A administração municipal aguarda uma manifestação oficial dos órgãos competentes para tomar as devidas providências, caso seja necessário.