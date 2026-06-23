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Polícia indicia por homicídio com dolo eventual três instrutores que lançaram jovem sem corda em rope jump

Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32 anos, Maicon Fernandes Cintra, 42, e Vitor de Freitas Gonçalves, 27, estão presos

Zero Hora

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