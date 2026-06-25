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"Petróleo e renováveis vão caminhar juntos por muito tempo; é adição, não transição", aponta ex-diretor da ANP

Especialista em energia, David Zylbersztajn analisa o atual momento energético, o impacto dos subsídios e o papel estratégico dos combustíveis verdes e das novas fronteiras de exploração, como a Bacia de Pelotas

Bruna Oliveira

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