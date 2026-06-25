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Notícia

Obras de contenção de encostas na BR-158 são paralisadas por riscos à segurança dos trabalhadores

Auditoria Fiscal do Trabalho identificou irregularidades que poderiam causar acidentes graves ou fatais no trecho entre Santa Maria e Itaara

Tayline Manganeli

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