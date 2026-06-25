Obras de contenção de encostas na BR-158 são paralisadas por riscos à segurança dos trabalhadores

As intervenções nas encostas da BR-158 ocorrem desde março de 2025. Claudio Vaz / RBS TV

As obras de proteção e estabilização de encostas na BR-158, entre Santa Maria e Itaara, na região central do Estado, foram paralisadas por determinação da Auditoria Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A medida foi adotada após a identificação de situações que colocavam em risco a segurança e a saúde dos mais de 200 trabalhadores que atuam no local. De acordo com o MTE, os auditores constataram uma série de irregularidades durante a fiscalização.

Entre os problemas apontados estão o uso de apenas uma corda para acesso a locais elevados, cestos suspensos fora dos padrões de segurança, ausência de supervisão das atividades, instalações elétricas sem dispositivos de proteção adequados, partes de máquinas desprotegidas e falta de medidas de proteção em razão do intenso trânsito de veículos pesados na rodovia.

Segundo a avaliação técnica, as condições encontradas poderiam resultar em acidentes graves e até mesmo fatais. Com a decisão, ficam autorizados apenas atividades administrativas ou serviços necessários para a correção das irregularidades identificadas.

As obras

As intervenções nas encostas ocorrem desde março de 2025, entre os quilômetros 315 e 322 da BR-158. As estruturas têm alturas que variam de três a 40 metros.

A obra possui custo superior a R$ 229 milhões e tinha previsão de conclusão para dezembro deste ano.

Conforme o MTE, os trabalhos só poderão ser retomados após nova avaliação da Auditoria Fiscal do Trabalho comprovar que os riscos foram eliminados.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que acompanha e respeita a fiscalização, além de manter cooperação com o MTE para verificar o cumprimento das determinações pela empresa responsável pelos serviços. A a Castilho Engenharia e Empreendimentos, responsável pela obra, preferiu não se manifestar.

Confira a nota do Dnit na íntegra

O DNIT informa que acompanha e respeita as ações de fiscalização realizadas pelos órgãos competentes, entre eles o Ministério do Trabalho e Emprego. O embargo é uma medida administrativa prevista na legislação trabalhista e adotada em situações que possam representar grave e iminente risco à integridade dos trabalhadores, tendo caráter preventivo e objetivo de assegurar condições adequadas de segurança e saúde no ambiente de trabalho.

O DNIT mantém cooperação institucional com o Ministério do Trabalho e Emprego e acompanha o atendimento das determinações junto à empresa responsável pela execução dos serviços.