O que significa a mão gigante de concreto com dedo apontado para o céu em Guaíba

Quem passou recentemente pelo Parque da Juventude, no centro de Guaíba, na Região Metropolitana, já deve ter reparado em uma estrutura diferente que chama atenção: uma mão gigante, de concreto, com o dedo indicador em riste, apontando para o céu.

O monumento, de 4,5 metros de altura e pesando cerca de sete toneladas, foi batizado de Sempre Foi Deus e fará parte de uma futura rota de turismo religioso prevista para o município.

A escultura vai integrar o projeto "Caminho das Oliveiras", inspirado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, segundo a prefeitura de Guaíba.

A mão gigante fica próxima ao Guaíba, em uma área que passa por revitalização. De costas para o lago, tem como plano de fundo o estuário e parte da paisagem de Porto Alegre, incluindo pontos como o Beira-Rio e o Centro Histórico. Já a palma da mão fica voltada para o centro de Guaíba.

A obra é assinada pelo artista plástico paranaense Moisés Ribas. O Executivo municipal de Guaíba informa que a mão com o dedo indicador para cima tem um significado duplo. Um deles é espiritual, representando "a fé e a conexão direta com o sagrado". Mas também reforça a inclusão, uma vez que o monumento reproduz o sinal da palavra "Deus" na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Opiniões divididas

O monumento já virou ponto de curiosidade para quem circula pelo parque. Na manhã desta terça-feira (23), mesmo com o amanhecer gelado no Estado, algumas pessoas circulavam pelo local, caminhando ou passeando com animais de estimação.

— Assim como o Cristo Protetor, que depois de construído levou muita gente a conhecer Encantado e se tornou um ponto turístico, podemos ter algo parecido aqui na cidade — avalia o técnico em papel e celulose aposentado Victor Piccardi, 73 anos.

Nascido no Chile, Piccardi veio para o Brasil a trabalho na década de 70, constituiu família em Guaíba e mora na cidade de forma ininterrupta há cerca de 30 anos. O aposentado entende que, além de impulsionar o turismo, o monumento e a nova rota fortalecem a religião.

Mas nem todos os moradores têm a mesma visão. Natural de Canoas e morando em Guaíba há cerca de 40 anos, o motorista aposentado Paulo Renato da Rosa Lima, 62 anos, entende que a prefeitura deveria agilizar outros pontos, como intervenções em iluminação pública e manutenção de ruas, antes de pensar em monumentos desse tipo:

— Acho que a prefeitura tinha de ter outras prioridades na cidade. Nada contra a obra, mas acho que temos outras prioridades.

Questionamentos semelhantes também apareceram em comentários nas redes sociais da prefeitura e em publicações sobre o monumento.

A prefeitura, por meio de comunicado, afirma que trata-se de um "investimento em desenvolvimento econômico, e não um gasto isolado". Destaca ainda que o setor "não está tirando dinheiro do asfalto ou da saúde".

Segundo a prefeitura, a mão com o dedo indicador para cima tem um significado duplo: espiritual e de inclusão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

"O investimento na escultura é de R$ 35 mil, uma fração bem específica para o turismo religioso e para o Centenário da cidade. Enquanto isso, os investimentos pesados nas prioridades que a comunidade cobra estão acontecendo em paralelo pelo programa PRO 100 METAS", destaca o comunicado da administração municipal.

Inauguração

Além do monumento, o local também está recebendo outras intervenções de requalificação, como paisagismo, novos bancos e iluminação.