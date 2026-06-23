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"Sempre Foi Deus"
Notícia

O que significa a mão gigante de concreto com dedo apontado para o céu em Guaíba

A escultura vai integrar o projeto "Caminho das Oliveiras", uma nova rota de turismo religioso na cidade

Anderson Aires

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