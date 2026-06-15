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Acidente aéreo
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O que se sabe sobre o acidente de helicópteros que matou seis pessoas, incluindo cantor e youtuber, no Rio

Aeronaves caíram sobre pátio da BYD; apuração mira trajetos, condições de voo e causa do choque

Zero Hora

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