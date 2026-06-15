O que se sabe sobre o acidente de helicópteros que matou seis pessoas, incluindo cantor e youtuber, no Rio

Dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre um pátio de veículos na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. As seis pessoas que estavam nas aeronaves morreram.

Quem são as vítimas

Entre as vítimas estão o cantor norte-americano Oliver Tree, o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, o diretor argentino Lucas Vignale, o produtor musical brasileiro Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, e os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac.

De acordo com informações repassadas por autoridades, cinco pessoas estavam em um dos helicópteros, enquanto o outro era pilotado por Charles Marsillac, que viajava sozinho.

Carros incendiados

O impacto provocou explosão e incêndio em uma área usada por uma concessionária da BYD, na Avenida das Américas. Cerca de 20 carros foram atingidos pelas chamas, segundo informações iniciais das autoridades.

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Causas do acidente

As causas da colisão ainda são investigadas. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para a ação inicial da ocorrência. A Polícia Civil também apura o caso.

Quando e onde aconteceu

Carros ficaram destruídos no pátio atingido pelas aeronaves. Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro / Divulgação

A colisão ocorreu por volta das 8h59min deste domingo, nas proximidades da Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes. As aeronaves caíram em um pátio usado por uma concessionária de veículos elétricos da BYD.

O acidente ocorreu no quarteirão da Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos. A fumaça preta causada pelo incêndio pôde ser vista a quilômetros de distância.

Como foi a colisão

As informações preliminares indicam que os helicópteros se chocaram durante o voo antes de cair. Uma das aeronaves explodiu ao atingir o solo, e o fogo se espalhou pelos veículos estacionados no pátio.

O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes do Recreio dos Bandeirantes e grupos especializados para controlar as chamas e isolar a área. Cerca de 45 militares e 15 viaturas foram empregados na ocorrência.

Chamas se espalharam por veículos estacionados após a queda helicópteros. Redes sociais / Reprodução

Além do pátio atingido, partes das fuselagens foram encontradas em diferentes pontos da região, inclusive no terraço de um prédio vizinho. Um trecho da Avenida das Américas precisou ser fechado.

Quem era Oliver Tree

Oliver Tree, de 32 anos, era cantor, produtor e artista visual norte-americano. Ficou conhecido pelo estilo excêntrico, pelo visual caricato e por músicas como Miss You e Life Goes On, que somam bilhões de reproduções em plataformas de streaming.

O artista estava em turnê mundial e havia passado por México, Argentina e Chile antes de chegar ao Brasil. No dia 6 de junho, apresentou-se no Studio Stage, em São Paulo.

Nos últimos dias, Oliver publicou vídeos gravados no Brasil, em parte ao lado do influenciador Thiago Alcântara, o Iae Break.

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Quem era Gaspi

Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, tinha 23 anos e era um dos criadores de conteúdo mais populares da Argentina. Ele ficou famoso com vídeos curtos de humor e abordagens provocativas com desconhecidos na rua.

O youtuber tinha mais de 2,5 milhões de inscritos no YouTube, apesar de poucos vídeos publicados na plataforma. Também era conhecido pelo bordão "bueeeeeenas", dito em voz grave.

Gaspi mantinha contrato com o canal argentino de streaming Blender, para o qual fez a série "Gaspi Visita Tu Hogar".

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Quem eram Lucas Vignale e Lucas Frota

Lucas Vignale era diretor argentino ligado ao audiovisual e a videoclipes. Ele trabalhava com criadores de conteúdo e artistas da música, incluindo produções relacionadas a Gaspi.

Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, era produtor musical e DJ brasileiro. Radicado nos Estados Unidos, tinha atuação voltada à música eletrônica.

Quem eram os pilotos

Alexandre Souza pilotava o helicóptero em que estavam Oliver Tree e os demais passageiros. Charles Marsillac estava sozinho na outra aeronave.

Além da aviação, Marsillac também tinha trajetória na música. Ele aparece associado a composições e colaborações com artistas brasileiros, incluindo Cidade Negra e Monobloco.

De onde partiram os helicópteros

Segundo informações apuradas pela CNN Brasil, uma das aeronaves havia saído do aeroporto de Jacarepaguá com destino a Angra dos Reis, no litoral fluminense. A outra partiu do Aeroporto Santos Dumont em direção ao Helicentro de Guaratiba, também no Rio.

Até o momento, não há conclusão oficial sobre a dinâmica exata do choque entre as aeronaves.

As aeronaves estavam regulares?

As duas aeronaves estavam em situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), segundo consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro.

Um dos helicópteros, de matrícula PP-MAC, era um Bell Helicopter 206B Jet Ranger, com capacidade para cinco pessoas. A outra aeronave, de matrícula PR-DJJ, era um Eurocopter France AS 350 B2, com seis assentos.

A informação de regularidade, porém, não aponta a causa do acidente. A investigação ainda deverá analisar fatores como condições de voo, comunicação, trajetória das aeronaves, manutenção e eventuais responsabilidades.

O que diz o Cenipa

O Cenipa informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede no Rio de Janeiro, foram acionados para a ação inicial da ocorrência.

Nesta etapa, são coletados e confirmados dados, preservados elementos e verificados os danos causados às aeronaves ou pelas aeronaves. O objetivo é reunir informações necessárias para a investigação.

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Relatos de quem acompanhava o grupo

O influenciador Thiago Alcântara, conhecido como Iae Break, disse que havia sido convidado para estar em um dos helicópteros, mas não embarcou porque tinha outro compromisso.

— Eu ia estar no helicóptero hoje, nesse acidente, eu fui convidado. Só não pude porque tinha outro compromisso já marcado — afirmou, emocionado, em entrevista à comunicadora Isabele Benito, da Super Rádio Tupi.

Depois da queda, Iae Break publicou mensagens lamentando as mortes. Em uma das postagens, escreveu: "Não acredito que vocês se foram". Em outra, agradeceu pelo que chamou de "livramento".

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O produtor musical Victor WAO também afirmou nas redes sociais que deveria estar no voo, mas acabou seguindo de carro no último momento. Segundo ele, Lucas Frota teria providenciado o deslocamento terrestre porque sabia que Victor tinha medo de voar.

O que ainda falta esclarecer

Ainda não se sabe o que provocou a colisão entre os dois helicópteros. Também não há conclusão sobre a posição de cada aeronave no momento do choque, a comunicação entre pilotos e controle de tráfego, as condições meteorológicas no trecho e a eventual influência do fluxo aéreo na região.