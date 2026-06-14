Geral

Falha fatal
Notícia

O que se sabe sobre a morte da jovem lançada sem corda em salto de rope jump

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anos, foi arremessada de uma ponte desativada em Limeira (SP)

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS