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Mulher morre após cair de escada de avião no aeroporto de Congonhas

Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, 72 anos, sofreu queada ao desembarcar após voo de Ribeirão Preto. Ela faleceu dois dias depois 

Zero Hora

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