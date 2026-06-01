Mulher morre após cair de escada de avião no aeroporto de Congonhas

Concessionária responsável pelo aeroporto se manifestou sobre o caso. Rovena Rosa / Agência Brasil

Uma mulher identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, 72 anos, morreu após cair da escada durante o desembarque de um avião da Latam no aeroporto de Congonhas. O acidente aconteceu na sexta-feira (29).

Maria da Glória estava no voo LA3785, que vinha de Ribeirão Preto até a capital paulista. Ela sofreu uma queda ao descer da escada da aeronave, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jabaquara em uma ambulância do aeroporto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (31).

A família da mulher disse ao g1 que ela havia viajado para comemorar o aniversário da filha, que vive no Mato Grosso.

O velório está previsto para esta terça-feira (2), em Ituverava, no interior de São Paulo.

O que disseram as autoridades

Latam

Em nota, a Latam explicou detalhes do acidente e afirmou que uma funcionária da companhia aérea acompanhou o atendimento de Maria da Glória até a chegada dos familiares.

A empresa também lamentou a morte da passageira e afirmou que seguiu "todos os protocolos previstos para esse tipo de situação", além de prestar sociedade à família de Maria da Glória.

AENA