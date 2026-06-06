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Justiça

MP tenta anular julgamento de mãe de Henry Borel após perdão por homicídio doloso; Promotoria fala em júri "contaminado"

Monique Medeiros também foi condenada a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto pelo crime de omissão com relação à tortura praticada por Jairinho contra o filho

Estadão Conteúdo

José Maria Tomazela

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS