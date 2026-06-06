MP tenta anular julgamento de mãe de Henry Borel após perdão por homicídio doloso; Promotoria fala em júri "contaminado"

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) protocolou na Justiça um recurso pedindo a anulação do julgamento que resultou no perdão judicial concedido à mãe de Henry Borel, Monique Medeiros.

A promotoria alega que o resultado foi contaminado por uma pergunta feita pela juíza aos jurados de duas maneiras. Ambas eram se a omissão de Monique teria sido dolosa (com intenção) ou culposa (sem intenção) em relação à morte da criança.

Para o promotor Fábio Vieira dos Santos, a forma como a pergunta foi apresentada pode ter confundido os jurados.

Sentença de Jairinho

No julgamento, que começou em 25 de maio de 2026 e terminou na madrugada de 4 de junho de 2026, os jurados reconheceram a autoria e a materialidade dos crimes e condenaram o ex-vereador Jairo Souza Santos Junior, o Jairinho, por homicídio doloso qualificado e tortura praticados contra seu enteado, Henry Borel, criança de quatro anos de idade.

Jairinho foi enquadrado em três crimes:

Homicídio : pena de 35 anos, seis meses e 20 dias

: pena de 35 anos, seis meses e 20 dias Tortura : pena de seis anos e três meses

: pena de seis anos e três meses Coação: pena de dois anos

Além disso, a Justiça também decretou que Jairinho pague indenização de R$ 400 mil para Leniel Borel, pai de Henry.

Monique Medeiros da Costa e Silva foi beneficiada com o perdão judicial. Fernando Frazão / Agência Brasil/Arquivo

Sentença de Monique Medeiros

Quanto à mãe da vítima, Monique Medeiros da Costa e Silva, os jurados desclassificaram a imputação de homicídio doloso qualificado praticado por omissão, reconhecendo a ocorrência de homicídio culposo por omissão.

Com isso, ela beneficiada com o perdão judicial em relação ao delito culposo. Monique Medeiros, no entanto, foi condenada a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto pelo crime de omissão com relação à tortura praticada por Jairinho contra o filho.

O promotor considera que houve uma irregularidade na votação provocada por uma pergunta feita aos jurados: se a omissão de Monique - ou seja, sua inércia diante das agressões sofridas por Henry - teria sido dolosa em relação ao homicídio.

Henry Borel tinha quatro anos quando foi morto em 2021. TV Globo / Reprodução

Como foram as perguntas da juíza

Ele defende a tese de que o júri votou favoravelmente ao entendimento de que a omissão se referia ao homicídio doloso, o que mudaria o resultado do julgamento.

— A juíza perguntou se a omissão de Monique foi dolosa. Os jurados votaram que sim, e a resposta sim, por consequência, traz a condenação por homicídio doloso. Nesse momento, ela já estava condenada por homicídio doloso — diz o promotor do caso, Fábio Vieira dos Santos.

Segundo ele, a juíza voltou a apresentar os quesitos depois que um advogado argumentou que esse quesito não era claro.

— O quesito é mais do que claro. E a juíza diz que vai voltar à quesitação (apresentação dos quesitos aos jurados), porque isso pode gerar uma grande injustiça. Então, numa votação que está apertada, essa manifestação da juíza pode ter contaminado alguns jurados a mudar de voto — diz.

Para o promotor, na nova pergunta feita pela juíza, ela inverteu o alcance do sim e do não.

— A nova pergunta foi: a omissão da ré foi culposa? Então agora, o sim que na primeira pergunta condena por homicídio doloso, nessa nova pergunta condena pelo culposo. Algum jurado pode ter feito uma confusão. Logo, essa situação, a nosso ver, anula o júri.

Com isso, enquanto Jairinho foi condenado às penas de 43 anos, nove meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, Monique recebeu pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, relativamente ao crime de tortura por omissão.

A defesa de Jairinho anunciou que também entrará com recurso pela anulação do julgamento por entender que os jurados não levaram em conta as provas a favor dele apresentadas nos autos.