Geral

Aos 51 anos
Notícia

Morre Ângela Maria Barreto dos Santos, servidora municipal de Estância Velha

Agente de serviços nomeada em 2014, ela atuava nos últimos anos na EMEI Lyra das Crianças

Henrique Moreira*

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