Morre Ângela Maria Barreto dos Santos, servidora municipal de Estância Velha

Ângela Maria Barreto dos Santos tinha 57 anos. Divulgação / Decom-EV

Morreu nesta quinta-feira (11), aos 57 anos, a servidora pública no município de Estância Velha Ângela Maria Barreto dos Santos.

Agente de serviços nomeada em 2014, Ângela construiu sua trajetória profissional em Estância Velha. Teve passagens pela EMEF Marechal Cândido Rondon, pela EMEI Recanto da Floresta e pela Secretaria de Saúde.

Nos últimos anos, atuou na EMEI Lyra das Crianças, onde permaneceu durante a maior parte de sua carreira, sendo reconhecida pela dedicação ao serviço público e à comunidade escolar.

Legado

Ângela deixa familiares, amigos e colegas de trabalho, que lamentam profundamente sua partida. Em nota, a Prefeitura de Estância Velha, por meio das secretarias de Educação e Cultura e de Saúde, manifestou solidariedade e pesar, desejando força e serenidade aos enlutados.

"Neste momento de dor, a Administração Municipal manifesta solidariedade à família, amigos, e colegas de trabalho, desejando força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável", diz o comunicado.

As despedidas ocorrem nesta quinta-feira, a partir das 19h, na Capela Werner B, localizada na Rua Adolfo Mattes, 170. O sepultamento será realizado na sexta-feira (12), às 10h, no Cemitério Ferraz, em Estância Velha.

Em homenagem, a prefeitura decretou luto oficial de três dias.



