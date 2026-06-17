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Em Itaara
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Morcegos, insetos mortos e carne sem procedência: 4,2 toneladas de produtos impróprios para o consumo são apreendidas no RS

Ação aconteceu em três estabelecimentos de Itaara, na região central do Estado. Dois foram parcialmente interditados devido às condições precárias de higiene

Júlia Ozorio

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