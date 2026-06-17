Morcegos, insetos mortos e carne sem procedência: 4,2 toneladas de produtos impróprios para o consumo são apreendidas no RS

Ação reuniu diferentes órgãos. Ministério Público do Rio Grande do Sul / Divulgação

Uma força-tarefa de segurança de alimentos apreendeu e inutilizou 4,2 toneladas de produtos impróprios para o consumo após fiscalização ocorrida em três estabelecimentos de Itaara, na região central do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (16).

Todos os locais foram autuados, sendo que dois foram parcialmente interditados devido às condições precárias de higiene. Um supermercado teve as atividades suspensas na padaria, no depósito e no açougue. Em outro mercado, a padaria teve as atividades interrompidas.

Nos três estabelecimentos, a fiscalização constatou ambientes com acúmulo de sujeira. Morcegos, insetos mortos e fezes de roedores foram encontrados em um dos locais, evidenciando risco à saúde dos consumidores.

A operação identificou também a comercialização irregular de álcool em um mercado — prática que é proibida — e apreendeu itens como embutidos, salgados, farinhas, leite e pães produzidos ou armazenados em desacordo com as normas sanitárias.

Carne e carvão sem procedência, além de cerca de uma tonelada de mandioca sem origem comprovada também foram apreendidos.

Problemas relacionados à conservação de alimentos, falhas na rotulagem e produtos vencidos também foram constatados nos locais averiguados.

A Rede MR Supermercados, dona de dois dos estabelecimentos fiscalizados, enviou posicionamento no qual informa que nas suas unidades foram encontrados problemas de "natureza formal e documental", como "ausência de determinados dados exigidos pela legislação" e que não foram encontrados "roedores, morcegos ou situações semelhantes". Veja íntegra abaixo

O MP não informa quais dos três supermercados fiscalizados foram parcialmente interditados.

A força-tarefa

A ação foi promovida pela Força-Tarefa Segurança dos Alimentos do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Participaram da atividade promotores de Justiça e servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPRS.

Representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Itaara e das secretarias estaduais da Saúde e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) também apoiaram a ação.

Auxiliaram ainda a Delegacia do Consumidor (Decon) e a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).

Posicionamento

Dois dos três mercados fiscalizados, Oásis e Serrano, pertencem a Rede MR Supermercados, que mandou a nota abaixo:

A Rede MR Supermercados, em respeito aos seus clientes, colaboradores e à comunidade de Itaara, vem a público prestar esclarecimentos acerca da operação de fiscalização realizada pelos órgãos competentes no município.

Inicialmente, cumpre esclarecer que as informações divulgadas de forma genérica em matéria jornalística não refletem integralmente a realidade constatada nas dependências da Rede MR. Especificamente, os apontamentos relativos à presença de resíduos de roedores, morcegos ou situações semelhantes não foram identificados nas dependências da Rede MR, razão pela qual é importante evitar generalizações que possam induzir a população a conclusões equivocadas.

Quanto às demais observações realizadas pelos agentes fiscalizadores, destaca-se que parte dos apontamentos refere-se a questões de natureza formal e documental, tais como informações de rotulagem, ausência de determinados dados exigidos pela legislação, entre eles o número de CNPJ da indústria de origem ou informações relativas ao embalador de alguns produtos. Tais situações serão prontamente revisadas e corrigidas, em estrita observância às exigências legais e regulamentares aplicáveis.

Importa salientar que tais apontamentos não dizem respeito à qualidade intrínseca dos produtos comercializados, tampouco indicam, por si só, risco à saúde dos consumidores. Tratam-se, em grande medida, de adequações administrativas e documentais que serão objeto de imediata regularização.

A Rede MR sempre pautou sua atuação pelo compromisso com a qualidade dos produtos e serviços oferecidos à população de Itaara e região. Ao longo de sua trajetória, tem buscado continuamente aperfeiçoar seus processos internos, observando as normas sanitárias e de proteção ao consumidor, com o objetivo de proporcionar segurança, confiança e excelência no atendimento de seus clientes.

A empresa está colaborando integralmente com os órgãos responsáveis, analisando os apontamentos realizados e adotando todas as medidas necessárias para promover eventuais adequações, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e o bem-estar da comunidade que há tantos anos deposita sua confiança na Rede MR.