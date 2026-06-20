"Misantropia": secretário de Defesa Civil diz que 10 alertas falsos foram disparados em invasão de sistema

Envio de alerta falso ocorreu entre a noite de sexta e madrugada deste sábado para celulares em diferentes Estados. X @bicmuller / Reprodução

O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff, afirmou que foram emitidos 10 alertas distintos durante a invasão ao sistema que disparou mensagens falsas na madrugada deste sábado (20).

Em coletiva de imprensa, Wolff relatou que o alerta extremo falso foi disparado a "milhões de brasileiros", sem detalhar com precisão quantas pessoas foram atingidas pela invasão ao sistema da Defesa Civil.

— Foram nove mensagens emitidas pelo Cell Broadcast (sistema implantado em 2025 que permite o envio de alertas de emergência e avisos de desastres simultaneamente para todos os celulares conectados a antenas de uma área específica) e 1 pelo sistema SMS (sistema utilizado desde 2014 e substituído no ano passado) — revelou.

Além do alerta sonoro, as mensagens continham texto que mencionavam termos como "misantropia" e "invasão alienígena" e foram distribuídos entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada deste sábado.

De acordo com o secretário, o trabalho de investigação que está sendo realizado pela Polícia Federal junto à equipe técnica da Defesa Civil irá determinar se as mensagens foram enviadas por uma pessoa ou um grupo articulado. O local de emissão das mensagens ainda não foi confirmado.

— Sabemos que o primeiro alerta partiu do Paraná, mas depois que o acesso foi desativado e outras mensagens foram emitidas — disse Wolff.

Segurança

Questionado sobre a fragilidade do sistema, o secretário afirmou que a equipe técnica já vinha trabalhando desde o ano passado no aperfeiçoamento da segurança do Defesa Civil Alerta.

— Não é a primeira vez que sistemas de órgãos públicos são atacados por hackers cometendo crimes cibernéticos. Lamentavelmente têm pessoas que se propõem a fazer um desserviço à nação — ressaltou.

De acordo com Wolff, a invasão servirá para subsidiar novas melhorias do sistema.