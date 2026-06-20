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PF investiga
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"Misantropia": secretário de Defesa Civil diz que 10 alertas falsos foram disparados em invasão de sistema

Segundo Wolnei Wolff, "milhões" de brasileiros receberam mensagem com aviso sonoro na madrugada deste sábado

Agência Brasil

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