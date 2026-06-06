Geral

Aptidão física e mental
Notícia

Mesmo com renovação automática da CNH em vigor, bons condutores ainda precisarão pagar exame médico obrigatório

Taxa de R$ 90 segue para todos os motoristas, inclusive aqueles sem infrações sujeitas a pontuação no último ano

Kathlyn Moreira

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