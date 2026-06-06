Mesmo com renovação automática da CNH em vigor, bons condutores ainda precisarão pagar exame médico obrigatório

Regras valem a partir de segunda-feira, dia 8. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A sanção presidencial da lei que renova automaticamente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) determina que bons motoristas ainda precisam pagar pelo exame de aptidão física e mental. A informação foi confirmada pelo DetranRS. O preço atual do exame médico é de R$ 90.

A avaliação voltou a ser obrigatória a todos após a mudança do texto pelo Congresso Nacional. Os demais procedimentos ficam dispensados para condutores sem infrações sujeitas a pontuação nos 12 meses anteriores ao término da validade da carteira.

Para ter a renovação automática do documento, é necessário estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). As mudanças já valem a partir de segunda-feira (8), de acordo com o DetranRS.

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A alteração no Código de Trânsito Brasileiro foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (5). O projeto teve origem na medida provisória (MP) nº 1.327/2025, enviada para o Congresso em dezembro de 2025.

Antes da sanção do presidente Lula, a MP dispensava os exames, com algumas ressalvas: o benefício não se aplicaria a condutores acima de 70 anos. Também previa que motoristas entre 50 e 69 anos poderiam utilizar a renovação automática apenas uma vez. Além disso, excluía condutores que tivessem prazo reduzido de validade da CNH por recomendação médica.

Outro ponto mantido pela lei foi a possibilidade de o condutor escolher entre a emissão da CNH em formato físico ou digital. O texto também preservou a previsão de que o documento possui fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional.

Como vinha funcionando no RS



Conforme o site do DetranRS, para CNH vencidas a partir de 10 dezembro de 2025, quando passou a vigorar a MP, passaram a valer as renovações automáticas para os bons condutores.

Aqueles que se enquadram na regra podem aderir ao Registro Nacional Positivo de Condutores (Cadastro Positivo) no aplicativo CNH do Brasil. Dessa forma, a renovação no app é feita automaticamente.

Caso o condutor deseje também o documento impresso, precisa solicitar em um Centro de Formação de Condutores (CFC). A taxa para este serviço é de R$ 80,37.

Para as renovações presenciais, feitas no CFC, os custos hoje são:

Taxa de renovação de CNH: R$ 141,63

Taxa de expedição do documento de habilitação: R$ 80,37

Exame de aptidão física e mental: R$ 90,00

Avaliação psicológica (se necessário): R$ 90,00

Condutores com 65 anos ou mais na data de abertura do serviço têm direito à redução de 40% nas taxas.



