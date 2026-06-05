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Lula sanciona lei que renova automaticamente CNH de bons condutores, mas "ressuscita" exames de aptidão

Nova legislação oficializa benefício ao quem não recebeu infrações no ano anterior à renovação, mas é mais restritiva do que MP que vigorava desde dezembro

Caue Fonseca

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