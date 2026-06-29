Geral

Seis vítimas
Notícia

Justiça mantém condenação de hospital e prefeitura por mortes após falta de oxigênio na pandemia em Campo Bom

Decisão afastou responsabilidade da empresa Air Liquide pelas mortes. Prefeitura e hospital devem pagar R$ 1 milhão em indenização

Vitor Rosa

Enviar email

Duda Romagna

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS