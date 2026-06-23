Justiça autoriza retomada das obras de captação de água em área de preservação ambiental em Águas Claras

A Justiça autorizou, nesta segunda-feira (22), a retomada das obras de captação de água em Águas Claras, distrito de Viamão, na Região Metropolitana. A decisão da Vara Regional do Meio Ambiente atende a um pedido da Corsan Aegea após nove meses de interrupção nos serviços.

Segundo a empresa, as medidas para o retorno dos trabalhos estão sendo tomadas. A concessionária defende que a perfuração de poços na região irá beneficiar 145 mil moradores com ampliação da segurança hídrica de Viamão (veja abaixo o posicionamento da empresa).

Por outro lado, a comunidade aponta preocupação com eventuais impactos ambientais e com abastecimento dos moradores. O ponto de captação fica na área de preservação ambiental Banhado dos Pachecos, que faz parte do sistema Banhado Grande. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a unidade protege inúmeras espécies de plantas e animais.

As obras haviam sido paralisadas por uma liminar, em setembro do ano passado. Na época, a juíza Liniane Maria Mog da Silva acolheu o argumento que defendia que ainda não havia comprovação que as obras não provocavam danos ambientais nem de que não havia risco de possível esgotamento hídrico.

Na decisão desta semana, a juíza Patrícia Antunes Laydner, da Vara Regional do Meio Ambiente, revogou parcialmente as medidas anteriores. A magistrada autorizou a Corsan Aegea a concluir as obras de adutora e as estruturas físicas necessárias ao futuro funcionamento do sistema. Entretanto, o início da operação da captação de água segue impedido.

Em nota (veja abaixo), o Judiciário detalhou a decisão. A empresa deverá cumprir determinações como a divulgação de dados acerca dos trabalhos, o levantamento dos poços clandestinos ou irregulares na região, o levantamento das residências sem acesso a esgoto, entre outras medidas.

Representante da Associação dos Moradores de Águas Claras, o agrônomo Jamir Silva sugere, como alternativa, a retomada do projeto da Estação de Tratamento de Água (ETA) Itapuã. A Corsan Aegea afirmou, em 2025, não ser necessária a continuidade da construção da ETA.

Nota da Corsan Aegea:

"Tendo em vista a decisão proferida pela Vara Regional do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira (22), a Corsan está adotando as providências necessárias para a retomada das obras do novo sistema de abastecimento de água da região.

A solução prevê a instalação de poços profundos para captação de água no Aquífero Coxilha das Lombas, beneficiará cerca de 145 mil moradores e foi projetada para ampliar a segurança hídrica em Viamão, reduzindo os riscos de desabastecimento, especialmente em períodos de estiagem e de maior consumo."

O que diz a Justiça:

"A magistrada revogou parcialmente a tutela de urgência para permitir exclusivamente a continuidade das obras necessárias à conclusão da adutora e das estruturas indispensáveis à futura operação do sistema.

A decisão determina que fica vedado o início da captação e distribuição de água dos poços sem prévia autorização judicial.

Ainda, estabelece que, antes de solicitar essa autorização, a CORSAN deverá comprovar o cumprimento das seguintes providências:

a) disponibilização de site ou hotsite público, com informações acessíveis à população, em linguagem clara e compreensível, contendo dados de monitoramento dos poços, informações sobre qualidade da água, relatórios interpretativos, histórico dos dados coletados e explicação simplificada sobre o funcionamento do sistema;

b) levantamento dos poços clandestinos, irregulares ou sem outorga existentes na região impactada, com encaminhamento das informações aos órgãos competentes, especialmente ao DRHS/SEMA, para adoção das providências cabíveis;

c) levantamento das residências da região que possuem e das que não possuem solução adequada de esgotamento sanitário, indicando, quando possível, a modalidade de esgotamento existente e os riscos potenciais de contaminação;

d) prestação de auxílio técnico ao Município de Viamão/RS para a regularização dos poços municipais eventualmente irregulares ou sem outorga, sem prejuízo das atribuições próprias do ente municipal e dos órgãos estaduais competentes; e