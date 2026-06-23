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Justiça autoriza retomada das obras de captação de água em área de preservação ambiental em Águas Claras

Trabalhos na região do Banhado dos Pachecos estavam suspensos por liminar deste setembro

Gabriela Plentz

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