Geral

Caso sob investigação
Notícia

Jovem morre após ser jogada sem cordas durante salto de rope jump no interior de SP

Segundo a Polícia Militar, testemunha relatou que empresa teria esquecido de colocar a corda. Suspeitos fugiram para área de mata após a ocorrência, mas foram localizados

Zero Hora

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