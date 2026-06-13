Jovem morre após ser jogada sem cordas durante salto de rope jump no interior de SP

Vítima foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos. Reprodução/Instagram

Uma jovem de 21 anos morreu após ser jogada de 40 metros de altura sem cordas ao pular de rope jump, na manhã deste sábado (13), em Limeira (SP). Ela foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. As informações são do g1 .

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que os funcionários da empresa responsável teriam esquecido de colocar o equipamento antes do salto.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que funcionários carregam a vítima até a plataforma. Eles a jogam e, instantes depois, é possível ouvir vozes exclamando: "A corda", "Gente, a corda".

Os homens das imagens aparecem usando camisetas de duas empresas. Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia conseguido contato com representantes de nenhuma das duas.

Nesta tarde, a Prefeitura de Limeira informou que vai processar o Governo Federal por omissão na Ponte do Esqueleto, de onde a jovem saltou. Segundo a administração municipal, a esfera seria responsável pela fiscalização, manutenção e controle de acesso do local.

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Seis pessoas foram presas

A ocorrência foi na trilha da Ponte do Esqueleto. Ainda segundo a PM, dois homens fugiram do local e só foram localizados com a ajuda do helicóptero Águia, que precisou realizar buscas na mata.

Ao todo, seis pessoas foram presas. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a morte foi constatado ainda no local.

O caso foi levado ao 2º Distrito Policial de Limeira.