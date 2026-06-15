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"Respiração ofegante"
Notícia

Jovem ainda tinha pulsação após queda de 40 metros em salto sem corda em SP, diz enfermeira

Profissional que participou do resgate relata que vítima chegou a reagir durante o atendimento realizado na Ponte do Esqueleto, em Limeira

Zero Hora

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