João Polanczyk, médico e ex-diretor da Santa Casa, morre aos 86 anos

João Polanczyk era natural de Guarani das Missões. Carisi Anne Polanczyk / Arquivo Pessoal

O médico João Polanczyk morreu em 24 de junho, aos 86 anos, de causas naturais. Natural de Guarani das Missões (RS), ele construiu uma trajetória marcada pela atuação na assistência à saúde e pela contribuição à gestão hospitalar no Estado.

Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde ingressou em 1959 e se graduou em 1964, Polanczyk iniciou no ano seguinte a carreira no serviço público, integrando a Secretaria Estadual da Saúde como médico clínico.

Entre 1981 e 1982, atuou na 1ª Delegacia Regional de Saúde da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, participando da implantação da rede pública que ampliou significativamente a cobertura assistencial da Região Metropolitana, com a instalação de 120 postos avançados de saúde.

Ao longo da vida profissional, destacou-se pelo envolvimento com instituições de referência. Em 1983, coordenou a comissão responsável por propor soluções para a reestruturação dos hospitais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em um período de crise institucional. Posteriormente, assumiu a direção-geral da instituição, cargo que ocupou até 1987.

Ao lado de seu amigo Dom Vicente Scherer e do corpo clínico da Santa Casa, liderou uma transformação na gestão hospitalar, na qualificação dos serviços médicos, na modernização das instalações e na valorização dos colaboradores. Foi um dos responsáveis pela implantação do Programa de Qualidade Total, além de estimular novas formas de relacionamento com a sociedade e com o setor empresarial, fortalecendo parcerias que contribuíram decisivamente para que a Santa Casa se consolidasse como uma das maiores referências em saúde do país.

Em nota, a entidade ressaltou a sua contribuição: “Ao longo de sua trajetória, destacou-se por sua dedicação e contribuição decisiva em momentos relevantes da história da Santa Casa, especialmente na superação da crise institucional da década de 1980, bem como na estruturação administrativa que marcou a instituição.”

Atuação na gestão da saúde

Associado jubilado da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), Polanczyk também foi superintendente-executivo do Hospital Moinhos de Vento por seis anos, contribuindo para o fortalecimento da gestão e da qualidade assistencial.

Ao longo de sua trajetória, recebeu inúmeras homenagens, entre elas o Destaque Médico da Amrigs, a Medalha Cidade de Porto Alegre, a Distinção Médica da Amrigs, o Prêmio Fernando Carneiro Becker, o Título de Cidadão Honorário de Porto Alegre e o Prêmio Líderes e Vencedores, concedido pela Assembleia Legislativa e pela Federasul.

Em nota, a Amrigs destacou o compromisso do médico com a assistência e a gestão em saúde: “Seu trabalho e dedicação à Medicina foram reconhecidos em diversas oportunidades. No final da década de 1980, recebeu da Amrigs o prêmio Destaque Médico. Em 1996, foi homenageado com o Título de Cidadão Honorário de Porto Alegre, concedido pela Câmara Municipal da capital gaúcha.”

Também deixou importantes contribuições ao Instituto de Cardiologia, colaborando para o aperfeiçoamento da gestão hospitalar e da assistência aos pacientes. Em 1997 assumiu a presidência da ONG Parceiros Voluntários, dedicando-se ao fortalecimento da cultura do voluntariado no Rio Grande do Sul. Mais tarde, a convite de seu amigo Jorge Gerdau, passou a integrar a administração do Hospital Moinhos de Vento, onde permaneceu até sua aposentadoria, contribuindo mais uma vez para o desenvolvimento da excelência hospitalar.

"Um ser humano raro"

Para a família, nenhuma dessas distinções foi maior do que a admiração conquistada pela forma como tratava as pessoas.

— Mais do que um brilhante gestor hospitalar e um médico exemplar, João era um ser humano raro, exercia a humildade diariamente, tomava decisões com equilíbrio e nunca permitiu que o reconhecimento alterasse sua simplicidade. Foi respeitado por diferentes lideranças e por pessoas das mais diversas convicções — disse Carisi Anne Polanczyk, filha do médico. — Foi um filho dedicado, um irmão presente, um esposo amoroso, um pai exemplar e um avô apaixonado. Mas talvez sua maior virtude tenha sido ser um verdadeiro amigo. Sempre disposto a ouvir, orientar e acolher, construiu relações baseadas na confiança, no respeito e na generosidade — acrescentou.

João deixa sua esposa, Rejane; o filho Carlos Alexandre e a nora Letícia; a filha Carisi e o genro Luis Eduardo; os netos Pedro e Gustavo; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, colegas e inúmeros amigos.