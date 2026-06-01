Influenciadora americana é encontrada morta em hotel de luxo de São Paulo; saiba quem é

Hilde mantinha um perfil no Instagram com mais de 145 mil seguidores. Reprodução / @jerrygogosian / Instagram

Uma americana identificada como Hilde Ann Lynn, 40 anos, foi encontrada morta em um quarto no hotel de luxo Rosewood na tarde de domingo (31), em São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. "Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML)", disse o órgão.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 78° DP (Jardins). Diligências estão em andamento para ajudar no esclarecimento dos fatos.

Entenda o caso

Hilde foi encontrada morta por funcionários do hotel. No quarto, havia uma garrafa de vodca vazia, um copo caído no chão e diversos comprimidos ao lado da cama onde o corpo estava. As informações são do g1.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem identificado como o cirurgião plástico da influenciadora esteve no hotel durante a tarde após não conseguir contato com ela por telefone. À gerência, ele relatou que Hilde estava no Brasil havia cerca de três semanas para realizar um procedimento estético.

O médico também afirmou que a influenciadora fazia uso de drogas e que, dias antes, a havia levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após uma possível overdose.

No último sábado (30), uma reclamação envolvendo Hilde e amigas foi registrada por um dos restaurantes do hotel.

De acordo com o relato obtido pelo g1, elas aparentavam estar embriagadas e teriam protagonizado "demonstrações íntimas em público que evoluíram para uma situação de exposição parcial do corpo, causando constrangimento aos demais hóspedes".

Quem era Hilde Ann Lynn?

Hilde Ann Lynn Helphenstein, conhecida nas redes sociais como @jerrygogosian, era influenciadora digital e artista visual. No Instagram, onde somava mais de 145 mil seguidores, produzia conteúdos sobre arte por meio de vídeos e publicações.

Ela se apresentava como "Your BFF in the Art World" ("Sua melhor amiga no mundo da arte", em tradução livre) e era formada pelo Instituto de Arte de São Francisco, nos Estados Unidos.

Além da atuação nas redes sociais, Hilde também apresentava o podcast Art Smack, dedicado a debates e análises sobre o universo das artes.

O que diz o hotel Rosewood

Em nota, o hotel confirmou o caso (veja abaixo). O Rosewood informou que tem colaborado com as autoridades responsáveis pela investigação desde a constatação do fato e que forneceu prontamente as informações solicitadas para auxiliar na apuração do ocorrido.

A administração acrescentou que não comentará detalhes adicionais "em respeito à privacidade da hóspede, de seus familiares e ao trabalho das autoridades responsáveis".

Veja a nota do hotel na íntegra

"O Rosewood São Paulo confirma que a hóspede Hilde Ann Lynn foi encontrada sem vida na tarde deste domingo, 31 de maio.

Desde a constatação do ocorrido, o hotel tem prestado total colaboração às autoridades competentes, fornecendo prontamente todas as informações solicitadas para auxiliar na apuração dos fatos.