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Influenciador que estava com Oliver Tree diz que "escapou" de acidente entre helicópteros por ter outro compromisso

Thiago Alcântara, o Iae Break, acompanhava o artista americano nos dias anteriores; colisão matou seis pessoas no Recreio dos Bandeirantes

Zero Hora

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