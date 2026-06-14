Influenciador que estava com Oliver Tree diz que "escapou" de acidente entre helicópteros por ter outro compromisso

Iae Break (E) publicou mensagem lamentando as mortes na colisão no Rio de Janeiro. Redes Sociais / Reprodução

O criador de conteúdo Thiago Alcântara, conhecido como Iae Break, relatou nas redes sociais que foi convidado para estar em um dos helicópteros envolvidos na colisão que matou seis pessoas na manhã deste domingo (14) no Rio de Janeiro. Ele acompanhava o cantor americano Oliver Tree na cidade e disse que deixou de embarcar por causa de outro compromisso.

— Eu ia estar no helicóptero hoje, nesse acidente, eu fui convidado. Só não pude porque tinha outro compromisso já marcado — afirmou o influenciador, emocionado, em entrevista à comunicadora Isabele Benito, da Super Rádio Tupi, do Rio.

Depois da queda, Iae Break publicou uma mensagem lamentando as mortes. Em uma das postagens, escreveu: "Não acredito que vocês se foram". Em outra, agradeceu pelo que chamou de "livramento".

O produtor musical Victor WAO também afirmou nas redes sociais que deveria estar no voo, mas acabou seguindo de carro no último momento. Ele disse que o também produtor musical Lucas Frota — que morreu no acidente entre os helicópteros — teria providenciado o deslocamento terrestre porque sabia que Victor tinha medo de voar.

Quem estava nos helicópteros

Oliver Tree, de 32 anos, está entre as vítimas da colisão entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Também morreram Lucas Brito Chaves (conhecido como o produtor musical Lucas Frota), o diretor argentino Lucas Vignale, o youtuber argentino Gaspar Prim (conhecido como Gaspi) e os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac.

Segundo informações apuradas pela CNN Brasil, uma das aeronaves havia saído de Jacarepaguá com destino a Angra dos Reis. A outra partiu do Aeroporto Santos Dumont em direção ao Helicentro de Guaratiba. A Polícia Civil confirmou que cinco pessoas estavam em um dos helicópteros e que o piloto viajava sozinho no outro.

Como foi a colisão

O acidente ocorreu por volta das 8h59min deste domingo (14), nas proximidades da Avenida das Américas. As aeronaves teriam colidido no ar antes de cair em um pátio usado por uma concessionária de veículos elétricos. O impacto provocou explosão e incêndio, atingindo cerca de 20 carros. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes do Recreio dos Bandeirantes e grupos especializados para controlar as chamas e isolar a área.

As causas da colisão ainda são investigadas. A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para a ação inicial da ocorrência, etapa em que são coletados dados, preservados elementos e verificados danos nas aeronaves. A Polícia Civil apura o caso na 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio dos Bandeirantes.