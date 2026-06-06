Incêndio destrói restaurante e floricultura às margens da RSC-287 em Santa Cruz

Estrutura do estabelecimento Aurora do Vale foi consumida pelo fogo na noite de sexta-feira. Rafael Cunha / Grupo Arauto

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um restaurante e uma floricultura na margem da RSC-287, em Santa Cruz do Sul, na noite de sexta-feira (5). Os bombeiros levaram mais de cinco horas para combater as chamas e utilizaram cerca de 150 mil litros de água. A operação mobilizou equipes de dois municípios: Santa Cruz do Sul e Vera Cruz.

O fogo atingiu o estabelecimento Aurora do Vale, localizado no quilômetro 97 da rodovia, na região de Linha Pinheiral. As equipes do 6º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionadas por volta das 20h.

O incêndio foi controlado por volta da 1h da madrugada deste sábado (6).

Segundo os bombeiros, a estrutura comercial foi totalmente consumida pelas chamas. Uma residência localizada ao lado da edificação também chegou a preocupar as equipes durante o combate ao fogo.

Proprietário sofreu corte leve

Apesar da destruição, não houve vítimas graves.

De acordo com os bombeiros, o locatário do estabelecimento sofreu um pequeno corte em um dos dedos da mão ao tentar retirar objetos do local durante o incêndio.

O atendimento contou com a participação de equipes de Santa Cruz do Sul e Vera Cruz, além do apoio da concessionária responsável pela rodovia, que disponibilizou caminhão-pipa para o abastecimento das viaturas.

A Polícia Rodoviária Estadual também auxiliou no controle do trânsito, que apresentou lentidão durante a ocorrência. O local fica em um trecho de grande movimentação da RSC-287, próximo à área onde ocorrem obras de duplicação da rodovia.