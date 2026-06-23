Incêndio de grandes proporções atinge galpões na zona oeste de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge dois galpões de uma distribuidora de autopeças na Rua Emílio Goeldi, no bairro Lapa, zona oeste de São Paulo. O fogo começou por volta da 00h38min desta terça-feira (23) e ainda não foi controlado.

Conforme o Corpo de Bombeiros de São Paulo, uma área de 10 mil metros quadrados já foi consumida pelo fogo. Há materiais inflamáveis nos galpões, como plástico e papel.

Ao g1, o proprietário do imóvel informou que há três prédios no terreno e ao menos um foi totalmente destruído. Segundo ele, apenas o vigilante do estabelecimento estava no local quando o incêndio começou.

O combate ao fogo mobiliza 16 viaturas e 45 oficiais do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ainda conforme o g1, a Defesa Civil informou que ninguém ficou ferido.

A causa do incêndio ainda não foi confirmada. A suspeita preliminar é que o fogo começou após um curto-circuito, segundo o g1.

Moradores assustados nas redes sociais

Na rede social X, diversos moradores da região compartilharam imagens do incêndio. Alguns citam a fumaça e demonstram preocupação.

"Tem muita gente passando mal, pois inalamos a fumaça a ponto de ter sangramento nasal com fuligem preta. Já fechei a casa e coloquei toalha molhada no rosto", escreveu uma moradora.

Outra pessoa relata estar na Avenida Paulista e sentir o cheiro da fumaça. "Postem orientações para quem mora na região e está respirando fumaça", pede outra.

De acordo com o g1, os bombeiros orientaram os moradores a manter seus imóveis ventilados. Caso haja muita concentração de fumaça no imóvel, a orientação é para deixar o ambiente.

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