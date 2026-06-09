Incêndio destrói mercado em Gravataí; veja vídeo

Um incêndio atingiu um mercado no bairro São Judas Tadeu, em Gravataí, na Região Metropolitana, no início da madrugada desta terça-feira (9). O fogo, que começou por volta da meia-noite, foi controlado pouco antes das 3h, conforme o Corpo de Bombeiros. Veja vídeo.

Equipes de bombeiros de Gravataí, Alvorada e Cachoeirinha atuaram por quase três horas no combate ao fogo. Ninguém ficou ferido.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma área central do estabelecimento. Estima-se que aproximadamente 70% da estrutura do mercado tenha sido consumida pelas chamas.

Ainda não sabe como o fogo começou. Também não há detalhes sobre o prejuízo causado. O estabelecido atingido é o Supermercado Roxo, na Rua Vasco Alves.

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