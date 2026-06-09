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Incêndio destrói mercado em Gravataí; veja vídeo

Estabelecimento fica no bairro São Judas Tadeu. Fogo consumiu cerca de 70% do estabelecimento. Ninguém ficou ferido

Gustavo Gossen

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