Incêndio atinge depósito de couro em Estância Velha

Um incêndio atingiu um depósito de couro da empresa Alpha Hides no bairro Industrial, em Estância Velha, no Vale do Sinos, na manhã desta segunda-feira (1º). Inicialmente, foi informado que o fogo atingia duas fábricas, mas a segunda companhia, uma metalúrgica, apenas sofreu danos por conta das chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Estância Velha, Ivoti, Novo Hamburgo e Portão foram mobilizados para atender a ocorrência. Uma parte do calçamento na entrada da empresa de couro desmoronou, mas ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, houve uma explosão na central de gás da metalúrgica. A suspeita é de que tenha havido um vazamento pela tubulação subterrânea, chegando ao depósito, e algo provocou a ignição do fogo na empresa vizinha. As circunstâncias do incêndio ainda serão investigadas.

Conforme o capitão Luciano Franco, o socorro foi acionado por funcionários que chegaram para trabalhar e depararam com o incêndio. Segundo os relatos, eles perceberam pequenas explosões no local.