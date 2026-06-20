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Idoso morre em incêndio que destruiu casa em Rosário do Sul

Vítima estava sozinha no momento em que as chamas começaram, na madrugada deste sábado. Polícia Civil investiga as causas do fogo

Tayline Manganeli

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