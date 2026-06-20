Idoso morre em incêndio que destruiu casa em Rosário do Sul

Um idoso de 76 anos, identificado como Osmar Barbosa de Lima, morreu na madrugada deste sábado (20) após a casa onde morava pegar fogo em Rosário do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência pouco antes das 3h.

A residência fica localizada na Rua Alberto Pasqualini, no bairro Vila Nova. De acordo com os bombeiros, o telhado de madeira da estrutura desabou sobre a vítima. O homem estava sozinho no imóvel e foi encontrado já sem vida pelas equipes de resgate.

Os militares levaram cerca de duas horas para combater as chamas e garantir que o fogo não se alastrasse para as casas vizinhas.

Investigação

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil.