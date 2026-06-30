Grupo RBS lança campanha de doações para Asilo Padre Cacique em parceria com HOC e HOC Sports

O Grupo RBS, em parceria com as agências HOC e HOC Sports, lançou uma campanha de arrecadação de doações para o Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, nesta semana.
Inspirada na mobilização que tomou conta das redes sociais em torno do goleiro cabo-verdiano Vozinha, a iniciativa utiliza a mensagem "Tem muito mais Vozinhas precisando do nosso apoio" para convidar os gaúchos a transformar o engajamento digital em solidariedade.
Para ampliar o alcance da mobilização, os programas de Jornalismo, Esporte e Entretenimento do Grupo RBS estão engajados na repercussão da campanha, reforçando o compromisso da empresa de mobilizar os gaúchos em prol de causas sociais.
Como doar
- As doações são feitas diretamente para a chave Pix da instituição (92.978.139/0001-22)
Instituição tem 128 anos
Um dos principais símbolos da filantropia em Porto Alegre, com 128 anos de existência, o Asilo Padre Cacique acolhe mais de cem idosos e depende da contribuição da comunidade para manter suas atividades.
Situado ao pé do Morro Santa Tereza, o local se mantém especialmente por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, além de contribuições de parte dos residentes e projetos financiados pelo Fundo Municipal do Idoso.