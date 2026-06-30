Grupo RBS lança campanha de doações para Asilo Padre Cacique em parceria com HOC e HOC Sports

Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, acolhe mais de cem idosos e depende da contribuição da comunidade. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grupo RBS, em parceria com as agências HOC e HOC Sports, lançou uma campanha de arrecadação de doações para o Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, nesta semana.

Inspirada na mobilização que tomou conta das redes sociais em torno do goleiro cabo-verdiano Vozinha, a iniciativa utiliza a mensagem "Tem muito mais Vozinhas precisando do nosso apoio" para convidar os gaúchos a transformar o engajamento digital em solidariedade.

Para ampliar o alcance da mobilização, os programas de Jornalismo, Esporte e Entretenimento do Grupo RBS estão engajados na repercussão da campanha, reforçando o compromisso da empresa de mobilizar os gaúchos em prol de causas sociais.

Como doar

As doações são feitas diretamente para a chave Pix da instituição (92.978.139/0001-22)

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Instituição tem 128 anos

Um dos principais símbolos da filantropia em Porto Alegre, com 128 anos de existência, o Asilo Padre Cacique acolhe mais de cem idosos e depende da contribuição da comunidade para manter suas atividades.