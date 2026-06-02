Grupo RBS apresenta balanço de Entregas Sociais de 2025

A partir do jornalismo, o Grupo RBS está cada vez mais conectado com os gaúchos. Reprodução / Reprodução

As principais contribuições de responsabilidade social do Grupo RBS realizadas em 2025 estão reunidas em documento divulgado nesta terça-feira (2). No ano em que celebrou o centenário de nascimento de seu fundador, Maurício Sirotsky Sobrinho, a empresa atuou em diferentes frentes de impacto social, reafirmando a capacidade da comunicação para amplificar causas relevantes e contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Em 2025, o Grupo RBS doou mais de R$ 51 milhões em mídia, dando visibilidade a 169 entidades, como Asilo Padre Cacique, Instituto Maria Odete Xavier e Sul em Dança. Via leis de incentivo fiscal, R$ 182 mil foram destinados a nove ONGs gaúchas voltadas à cultura, ao esporte e à proteção de crianças e adolescentes. Além disso, colaboradores destinaram R$ 51,1 mil do Imposto de Renda devido para instituições como Santa Zita de Lucca, AELCA, Kinder, Pão dos Pobres, Instituto do Câncer Infantil e VIAVIDA.

Maior festival do Sul do Brasil, o Planeta Atlântida reforçou seu compromisso com a sustentabilidade cumprindo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em 2025. Além disso, o evento destinou, via ingresso solidário, R$ 160 mil ao Instituto Pertence e ao Instituto Conceito e Arte. O impacto ambiental incluiu a reciclagem de 25 toneladas de resíduos e a distribuição de 70 mil copos reutilizáveis.

A partir do jornalismo, o Grupo RBS está cada vez mais conectado com os gaúchos, oferecendo informação de qualidade, prestação de serviço, mobilização e aprofundamento de debates. O movimento “Pra cima, Rio Grande”, criado pela empresa como uma resposta à tragédia climática de 2024, entrou numa segunda fase, focada em discutir o futuro do Estado. Somente em abril, foram veiculadas mais de 20 matérias sobre o tema em Zero Hora, GZH, Gaúcha e RBS TV, gerando 877 milhões de impactos nas mídias do grupo. A partir de outubro, o “Pra cima, Rio Grande” tem focado em temas estruturais, divididos em cinco trilhas: Cidades e Soluções, Educação, Consumo, Empreendedorismo e Governança, contando com o apoio estratégico de Marcopolo, Aegea e Be8.

Reafirmando sua vocação hiperlocal e seu compromisso com as comunidades, em 2025 o Grupo RBS inaugurou GZH Zona Sul e uma frente de atuação editorial na Região das Hortênsias. A RBS TV aproximou-se ainda mais do público com transmissões do Jornal do Almoço e Globo Esporte RS direto da casa dos telespectadores, além de visitar 30 cidades com o selo Bem Pra Ti.

Leia Mais Grupo RBS anuncia reforço de presença e conexão com o Vale do Sinos

A RBS também impactou diferentes públicos por meio de campanhas de solidariedade. O quadro Vestindo a Camiseta, do Gaúcha Hoje, conectou o público a 28 instituições sociais. Em Erechim e região, a campanha Cobertos de Amor arrecadou mais de 11 mil agasalhos com apoio do Jornal do Almoço. A RBS TV promoveu, pelo 11º ano consecutivo, a campanha solidária Natal do Bem, em parceria com a Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, que arrecadou 830 toneladas de alimentos. Outro destaque foi a 7ª edição das Cavalgadas do Bem, que bateu recorde de 118 toneladas de doações, com participação de 183 piquetes e CTGs.