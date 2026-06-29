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"Foi tudo calculado”: Jair Soares relembra eleição acirrada para governador e como foi comandar o RS

Série entrevista 10 ocupantes do palácio, de Jair Soares a Eduardo Leite, que compartilham histórias conhecidas e bastidores de uma das posições mais relevantes do Rio Grande do Sul

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