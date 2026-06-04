Fiéis vão às ruas para a montagem dos tapetes de Corpus Christi no Vale do Sinos

Moradores de Estância Velha acordaram cedo para participar da festividade. Júlia Taube / RBS TV

O feriado de Corpus Christi começou cedo para centenas de fiéis do Vale do Sinos nesta quinta-feira (4). Em Estância Velha, a confecção dos tradicionais tapetes iniciou às 7h, em frente à Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

Ao todo, 19 tapetes foram feitos por 27 grupos de movimentos de pastorais e comunidades católicas da cidade. Maria Clara Hoffman tem apenas 12 anos e, há pelo menos quatro, reserva o feriado para confeccionar as homenagens junto dos pais.

— É estar ajudando a igreja, estar em família e com os amigos. Além de tudo, também é divertido — conta Maria.

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Quem participou também foi convidado a doar agasalhos, alimentos e kits de limpeza e higiene pessoal. A ação foi promovida pela Cáritas, entidade da Igreja Católica dedicada à promoção humana, à solidariedade e à assistência social.

— Foi a primeira vez que nós pedimos material de limpeza, tanto de higiene pessoal como para a casa. Como a gente recebe muita roupa de doação, desta vez resolvemos incrementar e criar uma cesta básica também. É o ato da generosidade que nos faz crescer a cada dia — explica Jussara Kolling Ramme, coordenadora da Cáritas de Estância Velha.

Novo Hamburgo tem programação em diferentes locais

Tapetes enfeitam rua em Novo Hamburgo. Júlia Taube / RBS TV

Os fiéis em Novo Hamburgo se reuniram em 11 paróquias da cidade para a confecção de tapetes, celebrações de missas e procissões. Entre os locais está a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Santo Afonso, que há dois anos não realizava a confecção das homenagens.

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São mais de 150 metros de tapetes feitos pela comunidade, com desenhos que manifestam a fé. Além disso, agasalhos foram arrecadados para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

— É um gesto concreto que simboliza que nós, como católicos, usamos tudo o que temos e somos para que Jesus passe por cima. Os tapetes são lindos e Jesus, com a Eucaristia, vai passar pisando neles — explica o Padre Gilberto Malmann.

Confira a programação em Novo Hamburgo:

Santuário das Mães: Santa Missa às 16h, seguida de procissão pelo pátio do Santuário.

Santa Missa às 16h, seguida de procissão pelo pátio do Santuário. Paróquia Nossa Senhora Aparecida: Adoração às 17h. Santa Missa às 18h.

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São Leopoldo com programação durante o dia

Missa celebrada no Santuário Padre Reus. Júlia Taube / RBS TV

O altar do Santuário Padre Reus, em São Leopoldo, foi ornado com referências a Jesus Cristo, como o cálice, o pão e o vinho. Três missas marcam a celebração: a primeira foi realizada às 8h; as próximas ocorrem às 15h30min e às 16h30min.

Outros templos também contam com programação para os fiéis. Confira: