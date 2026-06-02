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Ex-prefeitos divergem sobre caminhão encontrado enterrado após cerca de 10 anos em Araricá

Veículo estava sumido dos registros oficiais e foi localizado após apuração interna. Polícia Civil abriu inquérito e realiza perícia para identificar responsáveis por ocultar o patrimônio público

Diego Nuñez

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Júlia Taube

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