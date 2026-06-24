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Ex-mecânico da Varig, Maurio João Hax morre aos 93 anos em Porto Alegre

Natural de Pelotas, Maurio trabalhou como mecânico de bordo desde os anos 1950

Henrique Moreira*

Estagiário de Jornalismo

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