Ex-mecânico da Varig, Maurio João Hax morre aos 93 anos em Porto Alegre

Maurio Hax era autodidata e leitor assíduo de Zero Hora. Juliana Baierle / Arquivo pessoal

Maurio João Hax morreu aos 93 anos, no dia 13 de junho, em sua residência, no bairro Cristo Redentor, em Porto Alegre. A causa da morte foi pneumonia e insuficiência respiratória.

Natural de Pelotas, Maurio mudou-se para a Capital em 1950 para servir ao Exército. Pouco tempo depois, em 1952, iniciou sua trajetória profissional na Varig, onde atuou como mecânico de bordo. O trabalho o levou a diferentes partes do mundo e ampliou ainda mais sua curiosidade e interesse por aprender.

Autodidata, tinha na leitura um dos principais hábitos. Apaixonado por jornais, especialmente Zero Hora, além de livros e palavras cruzadas, encontrava nessas atividades uma fonte constante de conhecimento. Era reconhecido por conversar sobre diversos assuntos com naturalidade e por valorizar o aprendizado ao longo da vida.

Família

Ao lado de Marly Luiza, com quem foi casado por 32 anos, construiu a família e teve duas filhas, Marlize e Mariete. Após a morte da primeira esposa, viveu por mais 35 anos com Inajara Araújo, companheira até os últimos dias.

Maurio valorizava os momentos simples do cotidiano. Gostava de reunir familiares e amigos para jogos de cartas, compartilhar um vinho, preparar um chimarrão e cuidar das plantas.

Também apreciava observar pássaros e manter a organização da casa, hábitos que refletiam seu cuidado com a vida e com as pessoas ao redor.

Descrito por familiares como disciplinado e atencioso aos detalhes, será lembrado pelo convívio próximo, pela lealdade nas amizades e pela dedicação à família.