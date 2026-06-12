Entre altares, arquivos e aldeias: a memória e a preservação do legado das reduções jesuíticas

Único patrimônio mundial da humanidade em solo gaúcho, as ruínas de São Miguel materializam a história missioneira em paredes de pedra vergastadas pelo tempo. Para além da principal representação dos Sete Povos no imaginário popular, a memória da saga de guaranis e jesuítas se espalha por museus, igrejas e praças, escombros centenários e registros documentais.

Quatrocentos anos após a fundação do primeiro povoado, muitos destes espaços preservam um conjunto fundamental para se entender a origem do Rio Grande do Sul. Em alguns casos, desastres e descaso ameaçam a perpetuação de parte do acervo.

Em quatro dos Sete Povos há um aglomerado arquitetônico conservado. São Miguel é o maior e mais badalado, recebendo 80 mil turistas por ano com atrativos como um museu de arte sacra e o espetáculo diário de som e luz que conta a história das reduções.

Em São Nicolau, a praça principal do município abriga remanescentes como colunas, paredes, um pedaço do cabildo (prédio governamental) e uma adega subterrânea. Três faces do muro que cerca a Secretaria de Cultura e Turismo são compostas por pedras das ruínas, bem como o Sobrado da Família Silva, casarão alaranjado erguido em 1903 que sediou reuniões preparatórias à Coluna Prestes.

Os sítios arqueológicos de São João Batista e São Lourenço Mártir não têm a mesma imponência dos demais, mas resguardam parte dos contornos originais das reduções. Em São João Batista, um pequeno museu na entrada do parque histórico exibe peças do período, como apetrechos de ferro e barro produzidos pelos indígenas. Ao fundo, árvores enormes e folhagens minúsculas brotam das entranhas dos blocos de arenito que compunham a igreja. É possível caminhar pelas ruínas e chegar até a quinta, nos fundos, onde os guaranis mantinham horta, pomar e jardim. No chamado campo santo, onde eram sepultados os mortos do povoado, resiste um cemitério que até o século 20 seguiu sendo usado pelos moradores das redondezas.

Em São Lourenço Mártir, a estrutura é semelhante. No alto de uma coxilha, duas colunas de pedra que pertenciam à fachada do templo convidam ao passeio pelos fragmentos da história. A entrada do parque, porém, foi destruída pela explosão de um botijão de gás em dezembro do ano passado. Em meio aos festejos pelos 400 anos das Missões, há telhas espalhadas pelo chão, vidros estourados e placas de metal retorcidas pelo calor. Parte do acervo museológico que resistiu ao fogo foi levada para São Miguel.

— Não deu tempo de tirar nada — lamenta o vigia Claudino Santos, que, sem guarita, passa os dias sentado em uma cadeira de praia em frente ao entulho do incêndio.

Mais de 5 mil peças do período jesuítico ainda estão guardadas no antigo museu de São Luiz Gonzaga, destruído durante tempestade. Jeff Botega / Agencia RBS

Em São Luiz Gonzaga, o Museu Arqueológico também precisa de reforma. Atingido por uma tempestade em 2024, o prédio tem as paredes tomadas por mofo e limo, janelas e portas cobertas por tapumes empenados pela umidade e uma lâmina d’água no piso. O acervo de 5 mil peças — algumas delas ainda dentro do prédio, como uma pia batismal — está sendo catalogado pela prefeitura enquanto não começa o restauro, orçado em R$ 1,8 milhão.

No Centro, praticamente não há mais resquícios da redução original. A prefeitura foi erguida sobre o cemitério guarani. A Igreja Matriz, sobre o pátio do colégio jesuíta. Na praça principal, um monumento feito de dois blocos de arenito é a única lembrança genuína da criação do povoado, em 1687 — outros blocos foram usados na construção do casario ao redor. Em contrapartida, São Luiz Gonzaga mantém sob rigoroso controle as intervenções urbanas no perímetro de onde ficava a redução.

Nós não liberamos nenhuma obra nova nos 12 quarteirões do centro histórico sem antes fazer uma escavação. Já achamos bastante coisa. RAQUEL RECH arqueóloga encarregada de coordenar as ações de resgate e preservação da memória ancestral em São Luiz Gonzaga

Tesouros guardados dos Sete Povos

Entre as riquezas preservadas dos Sete Povos, a arte sacra é a mais abundante. Em quase todas as igrejas dos municípios missioneiros há imagens dos mais diversos tamanhos e formas feitas por mãos guaranis.

Na Catedral Angelopolitana de Santo Ângelo, um Cristo morto repousa em uma cúpula de vidro ao lado do altar. O átrio da Igreja Matriz de São Borja expõe uma escultura de São Francisco de Borja que havia sido roubada na Guerra do Paraguai.

Igreja Matriz de São Borja. Jeff Botega / Agencia RBS

Perto dali, o altar da Igreja Imaculada Conceição é ornado por um retábulo entalhado pelos primeiros habitantes do povoado. Parte da estatuária que escapou aos santuários de São Borja reside em casas de família, uma prática clandestina que perdurou por gerações.

Em documentação histórica, o mais importante acervo está guardado no Memorial Jesuíta da Unisinos, em São Leopoldo. São mais de 200 mil livros e milhares de manuscritos, cartas, partituras e mapas, incluindo obras jesuíticas dos séculos 16 e 17 impressas em latim, hebraico, grego e siríaco. Santinhos de metal de três centímetros dividem espaço com estátuas de dois metros, ao lado de violinos e machadinhas, sinos e balas de canhão, numa simbiose da beleza barroca e a brutalidade da guerra que marcaram as reduções.

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Propriedade histórica

A 235 quilômetros de São Leopoldo, a Fazenda da Tafona, em Cachoeira do Sul, remonta ao período seguinte às Missões. As terras, parte das vacarias onde os jesuítas mantinham o gado, tornaram-se uma das primeiras sesmarias distribuídas após a tomada do território gaúcho pelos portugueses, logo ao fim das reduções.

Construído em 1811 e jamais alterado, o casarão de 750 metros quadrados é hoje a moradia da jornalista Marô Vieira da Cunha Silva, representante da oitava geração à frente da propriedade. Os 38 mil hectares originais — Porto Alegre, por exemplo, tem 49 mil hectares de área —, foram se fracionando no tempo.

Nos 58 hectares que lhes restaram, Marô e o marido, Marco Aurélio, mantêm pomares de laranja e banana, criam ovelha e gado. O principal objetivo do casal, porém, é tornar a fazenda um espaço de preservação da memória. O galpão que conserva uma tafona onde séculos atrás indígenas guaranis e negros escravizados beneficiavam mandioca abriga eventos para lembrar seus trabalhadores ancestrais.

A gente recebe escolas, excursões e promove encontros para falar sobre a questão indígena, a ocupação portuguesa e projetos antirracismo. Queremos resgatar o protagonismo dos povos que moraram aqui, afinal tudo isso era deles. MARÔ VIEIRA DA CUNHA SILVA Jornalista

Descendentes guaranis

Quatrocentos anos após o esplendor vivido nas Missões, os guaranis estão espalhados pelo Estado, vivendo em 62 aldeias distribuídas por 36 municípios. Diagnóstico feito em 2025 pela Emater mostra que seus descendentes têm como principal fonte de renda programas sociais ou aposentadoria especial.

A aldeia Tekoá Pyaú, da etnia Guarani Mbyá, mantém práticas, língua e modos de vida que reafirmam a presença indígena viva no território missioneiro. Jeff Botega / Agencia RBS

O emprego formal, na maioria dos casos, se dá dentro das próprias comunidades. Em São Miguel, quase todos os dias eles vendem artesanato nas bordas do museu diante das ruínas.

— Para os guaranis, isso aqui é uma Jerusalém, um lugar muito religioso. Muitos deles estão sepultados nessas ruínas. Quando os jesuítas encontraram os indígenas, houve um contato do novo mundo com um mundo que já estava aqui há 2 mil anos. Surge o missioneiro, que vira gaúcho e depois brasileiro — diz o historiador e arqueólogo Filipi Pompeo, chefe do Parque Histórico Nacional das Missões.

Todas essas identidades estão ativas, vivas, se cruzando. Para projetar o que podemos ser na frente, precisamos entender e preservar isso. FILIPI POMPEO Chefe do Parque Histórico Nacional das Missões

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