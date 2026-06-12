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Missões 400 anos
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Entre altares, arquivos e aldeias: a memória e a preservação do legado das reduções jesuíticas

Ruínas, museus, igrejas e acervos ajudam a contar a história de padres e guaranis, que forjou o RS. Mas enquanto parte desse patrimônio resiste ao tempo, outra é ameaçada por intempéries e abandono

Fábio Schaffner

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