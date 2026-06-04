Entenda o que muda após STF anular idade mínima para aposentadoria especial por insalubridade

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Mudanças na forma de cálculo da aposentadoria especial para o tempo de serviço anterior à reforma também foram validadas. Rmcarvalhobsb / stock.adobe.com

O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a exigência de idade mínima para a aposentadoria especial de trabalhadores em atividades insalubres, aquelas em que são expostos a agentes químicos, físicos e biológicos nocivos à saúde.

A aplicação da idade mínima para a concessão do benefício a atividades prejudiciais foi criada pela reforma da previdência de 2019, na Emenda Constitucional 103/2019, como uma medida de contenção de custos. A decisão do STF, tomada na quarta-feira (3), por seis votos a cinco, impacta diretamente na vida de trabalhadores expostos a agentes nocivos, permitindo que eles voltem a se aposentar mais cedo, como era antes da última reforma da previdência, desde que cumpram os requisitos e comprovem a situação de insalubridade.

O trecho da emenda constitucional derrubado pelo STF previa o seguinte:

Para as atividades especiais de 15 anos de contribuição previdenciária, a idade mínima para a aposentadoria era 55 anos.

previdenciária, a idade mínima para a Para as atividades especiais de 20 anos de contribuição previdenciária, a idade mínima para a aposentadoria era 58 anos.

previdenciária, a idade mínima para a Para as atividades especiais de 25 anos de contribuição previdenciária, a idade mínima para a aposentadoria era 60 anos.

O advogado Daisson Portanova, especialista em Direito Previdenciário, detalha o efeito da decisão do STF.

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— De agora em diante, o trabalhador que comprovar a insalubridade não pode mais ter indeferimento do benefício (aposentadoria especial) pelo INSS. Isso seria uma violação à decisão do STF. Caem as idades mínimas para a aposentadoria especial. Não podem mais ser exigidas. Já os tempos mínimos de contribuição previdenciária permanecem para as atividades insalubres. Eles eram previstos desde antes da reforma de 2019 — aponta Portanova.

Um exercício prático permite o seguinte exemplo: um trabalhador de atividade especial que atingiu os 25 anos de contribuição previdenciária exigidos poderá se aposentar com 50 anos, em vez de esperar os 60.

Portanova entende que a invalidação do trecho da norma pelo STF repercute nos profissionais que tiveram o benefício negado pelo INSS por motivo de idade mínima desde 2019, quando a reforma da previdência entrou em vigor.

— Da promulgação da reforma até agora, o INSS pode ter indeferido, por exemplo, o benefício de quem tinha 25 anos de contribuição especial, mas estava com 50 anos de idade. Em tese, no momento que o STF declara inconstitucional, tudo que o INSS negou de concessão de benefício especial com base em idade deve ser revisto. O trabalhador também pode pedir reconsideração ao INSS ou buscar reconhecimento do direito na Justiça — diz Portanova.

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Poliana Lovatto, Doutora em Direito e advogada da Associação dos Aposentados de Caxias do Sul, pondera sobre os direitos retroativos de quem teve o benefício negado desde 2019 com base na idade mínima.

— Essa é, provavelmente, a questão mais importante do ponto de vista prático. A tendência jurídica é que essas pessoas passem a ter fundamento para requerer nova análise administrativa, ajuizar ação judicial e pedir revisão de decisões anteriores, mas ainda não é possível afirmar que todos os indeferimentos serão automaticamente revertidos. Tudo dependerá da modulação ou não dos efeitos, da situação processual de cada segurado e da existência de requerimento administrativo anterior — pondera Poliana.

A especialista acrescenta que “se o STF não modular os efeitos, o argumento dos segurados será bastante forte porque a regra utilizada pelo INSS para negar o benefício foi considerada inconstitucional”.

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A eventual modulação pelo STF é um esclarecimento sobre como será aplicada a decisão na prática, podendo valer de forma retroativa ou somente daqui em diante.

Portanova ressalta que a eficácia da decisão do STF acontecerá após a publicação do acórdão. Ele estima que isso pode acontecer em cerca de 45 dias.

A advogada Poliana alerta que embargos de declaração, cujo objetivo é esclarecer pontos obscuros de uma decisão judicial, e pedidos de modulação de efeitos podem causar reflexos sobre a conduta do INSS e o ritmo de concessão dos benefícios após a derrubada da idade mínima para as aposentadorias especiais.

— O INSS, normalmente, aguarda a publicação do acórdão e orientações internas para alterar seus procedimentos. A decisão já foi tomada juridicamente, mas, para afirmar com segurança quando o INSS passará a conceder os benefícios sem idade mínima, é prudente aguardar o trânsito em julgado. O que podemos dizer é que a tese foi definida, mas os contornos exatos de sua aplicação ainda dependem do encerramento definitivo — destaca a advogada.

Exemplos de atividades especiais

Portanova afirma que a aposentadoria especial com 15 anos de contribuição é concedida, por exemplo, nos casos de trabalhador da mineração subterrânea. A base do direito é calcada no labor no subsolo e aspiração de fuligem.

A faixa dos 20 anos de contribuição, diz Poliana, tem destinação clássica aos mineiros subterrâneos, porém, envolvendo os que trabalham afastados da frente de produção. Profissionais expostos ao amianto também podem se enquadrar.

A categoria dos 25 anos de contribuição para o benefício especial abarca mais atividades. A título de exemplo, são citadas as indústrias calçadista e metalúrgica e a área da saúde. Nessas situações, o trabalhador precisa comprovar com laudo a exposição a agentes nocivos como ruído elevado, tinta, solvente, cola, calor, fuligem, sangue, fungos e bactérias, entre outros. O documento que atesta a exposição é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

— O PPP é emitido pelo empregador, contém o histórico laboral do trabalhador, informa os agentes nocivos, registra intensidade e permanência da exposição e é elaborado com base nos laudos técnicos ambientais da empresa. Em regra, é o documento central utilizado pelo INSS para análise da atividade especial — detalha Poliana.

A advogada lista as atividades em que a aposentadoria especial pode ser concedida após 25 anos de contribuição. As hipóteses mais comuns são: enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, dentistas, trabalhadores de laboratórios, metalúrgicos expostos a elevados ruídos, empregados da indústria química, soldadores, parte dos eletricitários, vigilantes armados, motorista de ônibus ou caminhão e diversas atividades com exposição permanente a agentes químicos, físicos ou biológicos.

Ação Direta de Inconstitucionalidade foi movida em 2020

A decisão do STF ocorreu no julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) movida em 2020 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI), que questionava a legalidade de trechos da reforma da previdência.

No julgamento, prevaleceu o entendimento apresentado na sessão de quarta-feira pelo ministro André Mendonça. Para o magistrado, “a exigência de idade mínima para a concessão da aposentadoria especial obriga trabalhadores que já cumpriram os períodos de exposição exigidos pela Constituição, conforme a atividade exercida, a permanecer mais tempo em atividade, muitas vezes sujeitos aos mesmos agentes nocivos que justificam o tratamento previdenciário diferenciado, o que leva à sua inconstitucionalidade”.

O voto de Mendonça foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e Cármén Lúcia. Já tinham votado por anular o trecho da lei Edson Fachin e Rosa Weber (aposentada).

A corrente vencida foi a do relator da Adin, o ministro aposentado Luís Roberto Barroso, que havia votado pela legalidade da idade mínima como forma legítima de assegurar o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. A posição, que ficou em minoria, foi seguida pelos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Fux.