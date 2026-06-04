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Entenda o que muda após STF anular idade mínima para aposentadoria especial por insalubridade

Por 6 a 5, ministros declararam inconstitucional um trecho da reforma da previdência de 2019. Decisão favorece trabalhadores expostos a agentes prejudiciais à saúde

Carlos Rollsing

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