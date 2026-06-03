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Tragédia de 2024
Notícia

Enchente no RS expôs falhas sistêmicas na governança de desastres, aponta estudo da FGV

Levantamento aponta vulnerabilidades sistêmicas e destaca necessidade de integrar prevenção na gestão pública de desastres no Brasil

Vinicius Coimbra

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