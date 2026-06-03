Enchente no RS expôs falhas sistêmicas na governança de desastres, aponta estudo da FGV

Lajeado, no Vale do Taquari, foi atingida pela cheia do Rio Taquari em maio de 2024. Jefferson Botega / Agencia RBS

O desastre da enchente de 2024 no Rio Grande do Sul expôs falhas preexistentes e sistêmicas na governança de desastres no Brasil. A conclusão é do estudo Gestão Pública, Governança e Riscos de Desastres no Brasil, divulgado nesta quarta-feira (3) pelo Centro de Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP).

O levantamento integrou análise de leis públicas de todas as esferas, revisão de literatura, dados secundários, indicadores socioeconômicos e climáticos, além de 36 entrevistas com gestores públicos, representantes da sociedade civil e do setor privado.

A pesquisa também contou com painéis de especialistas para validar e aprofundar as conclusões.

— O desastre climático não é simplesmente um fenômeno natural. O discurso de que teve muita chuva, deslizamento de terra, não caracteriza o desastre. O que caracteriza o desastre é a vulnerabilidade do território — disse Thiago Acca, pesquisador da FGV.

Entre os problemas apontados estão:

baixa cultura de prevenção

fragmentação entre órgãos públicos

falta de dados integrados

dificuldade de comunicação com a população; e

pouca participação das comunidades nas decisões sobre reconstrução.

Segundo o estudo, o desastre se agrava quando as populações vivem em áreas de risco, sem infraestrutura adequada, políticas habitacionais, canais de alerta eficientes e acesso rápido à proteção estatal.

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Esse cenário afeta principalmente mulheres, crianças, pessoas idosas, pessoas negras, povos indígenas, comunidades quilombolas, populações de terreiro e famílias em situação de pobreza, que “enfrentam barreiras adicionais para receber alerta, evacuação, assistência, reassentamento e reparação”, diz o estudo.

A pesquisa organiza os problemas encontrados em oito grandes lacunas de governança:

Normas reativas e pouco implementadas Descompasso entre União, Estado e municípios Falta de coordenação entre áreas do governo Planejamento técnico e dados desatualizados Ausência de estruturas permanentes de coordenação com base científica Participação limitada da sociedade e das comunidades Fragilidade no reconhecimento e apoio às populações vulneráveis Falta de protocolos acessíveis de comunicação, reclamação e mediação

O papel da ciência

Os pesquisadores também concluíram que a prevenção costuma perder espaço para a resposta emergencial. Subsecretário de Inteligência Mercadológica na Secretaria da Reconstrução Gaúcha do governo estadual, Fernando Mattos falou sobre a importância de envolver estudiosos na prevenção de desastres.

— A construção de resiliência é um processo como uma pirâmide cuja ponta são as obras de infraestrutura. Mas, na base, estão as instituições, os recursos humanos, os dados, a capacidade de inteligência de conduzir esse processo com respaldo científico. Em seguida, estão as medidas não estruturais, ou seja, tudo o que pode ser feito para fomentar uma cultura de prevenção no Estado — disse Mattos durante a apresentação dos dados.

Recomendações

Além de apontar os problemas identificados na crise climática, o documento defende que a gestão de desastres seja tratada como política pública permanente, integrada a diversas áreas da sociedade, entre elas planejamento urbano, saúde, meio ambiente e orçamento.

Entre as propostas estão:

vincular o mapeamento de risco aos planos diretores ;

; criar financiamento preventivo estável;

integrar bases de dados entre governos;

fortalecer a defesa civil municipal;

criar canais permanentes de reclamação e ouvidoria;

ampliar a participação comunitária;

garantir transparência orçamentária; e

institucionalizar protocolos de comunicação.

A principal mensagem das recomendações é que o país precisa romper com o ciclo de agir apenas depois da catástrofe.