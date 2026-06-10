Duas pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte em Marília

Aeronave caiu em um campo de futebol próximo ao aeroporto. 10⁰ Grupamento de Bombeiros / Instagram / Reprodução

Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte em Marília, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (10). Uma terceira pessoa foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas de Marília.

As vítimas mortas foram identificadas como Henrique Guariente e Gabriel Maloni. Segundo o g1, ambos eram pilotos, mas não se sabe qual deles estava no comando do avião no momento do acidente. O nome da pessoa socorrida não foi confirmado até o momento.

A aeronave caiu em um campo de futebol da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), próximo ao aeroporto da cidade e pegou fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio e resgatar as vítimas.

Nas redes sociais, internautas compartilharam imagens da aeronave pegando fogo. Os corpos dos pilotos foram encontrados carbonizados.

Ao g1, a empresa Rede Voa, responsável pela administração do aeroporto, informou que o avião decolou por volta das 11h13min e caiu logo em seguida. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O bimotor de prefixo PT-MDB é do modelo Beech Aircraft 58. A aeronave foi fabricada em 1985 e estava em situação regular.