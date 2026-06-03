Cristo Protetor de Encantado receberá confecção de tapetes de Corpus Christi pela primeira vez

Estão previstas mais de 50 montagens de tapetes ao redor do complexo. Luciano Nagel/ AACE / Divulgação

Pela primeira vez desde a inauguração do Cristo Protetor, em 2025, o entorno do monumento receberá a tradicional confecção de tapetes de Corpus Christi. O evento ocorrerá nesta quinta-feira (4) em Encantado, no Vale do Taquari.

A celebração deve reunir entidades, empresas, escolas, paróquias e voluntários em uma ação que une religiosidade, arte e turismo.

A organização prevê a montagem de mais de 50 tapetes ao redor do complexo. Os grupos participantes elaboraram previamente os desenhos e, na manhã do feriado, irão reproduzir os projetos utilizando materiais como serragem colorida, flores, sementes, areia e itens recicláveis.

Segundo o presidente da Associação Amigos de Cristo, Robison Gonzatti, a iniciativa busca transformar o Cristo Protetor em um espaço permanente de celebrações religiosas, aproximando a comunidade de um monumento que se consolidou como símbolo de fé para a região.

— O perfil dos participantes é bastante plural. É uma celebração construída pela própria comunidade — destaca Gonzatti.

A programação marca a primeira edição da iniciativa junto ao Cristo Protetor. A ideia chegou a ser planejada para o ano passado, mas acabou não sendo realizada em razão das condições climáticas que atingiram o Vale do Taquari.

Caráter turístico

Impacto do turismo é positivo para diferentes setores da economia regional. Luciano Nagel/ AACE / Divulgação

Além do caráter religioso, a expectativa dos organizadores é que o evento amplie a circulação de visitantes durante o feriado. O complexo do Cristo Protetor recebe atualmente mais de 20 mil pessoas por mês, número próximo à população de Encantado, que tem cerca de 23 mil habitantes.

O impacto da visitação é percebido em diferentes setores da economia regional. Segundo o presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Rafael Fontana, feriados e datas comemorativas costumam elevar entre 20% e 30% o fluxo de turistas na região.

— O Cristo Protetor impacta diretamente cerca de 500 empreendimentos ligados ao turismo nos 40 municípios da Amturvales. Hotéis, pousadas, restaurantes e cafés já se preparam para esse aumento de visitantes em períodos como o Corpus Christi — afirma.

A expansão da estrutura turística também é visível em Encantado. Fontana destaca que, até 2021, havia apenas um restaurante aberto aos domingos na cidade. Hoje, são mais de 15 estabelecimentos funcionando nesse dia. A rede hoteleira também cresceu nos últimos anos, acompanhando o aumento da procura por hospedagem.

Levantamento contratado pela prefeitura de Encantado aponta que o turismo movimentou cerca de R$ 44 milhões na economia local em 2025. Conforme a administração municipal, a estimativa considera aproximadamente 121 mil visitantes ao longo do ano passado e mais de R$ 13 milhões em impacto econômico direto.

Para o prefeito Jonas Calvi, os dados ajudam a dimensionar uma transformação que já vinha sendo percebida no cotidiano da cidade.

— Antes nós falávamos do turismo como uma vocação. Hoje ele é um dos principais vetores do desenvolvimento econômico de Encantado. Pela primeira vez estamos conseguindo mensurar quanto essa atividade está movimentando a economia local — afirma.

Segundo o prefeito, o crescimento da visitação tem provocado mudanças que vão além do setor turístico, influenciando investimentos públicos, novos empreendimentos e a oferta de serviços para moradores e visitantes.

A expectativa agora é que a primeira edição dos tapetes de Corpus Christi aos pés do Cristo Protetor passe a integrar o calendário anual de eventos religiosos de Encantado. Contribuindo para fortalecer o turismo no Vale do Taquari, região que busca ampliar sua presença entre os principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul.

Confecção de tapetes de Corpus Christi

Quando: quinta-feira, 4 de junho

Onde: Complexo do Cristo Protetor, em Encantado

Programação: montagem dos tapetes das 6h às 8h45min, com participação de entidades, empresas, escolas e comunidades religiosas