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Vale do Taquari
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Cristo Protetor de Encantado tem tapetes de Corpus Christi pela primeira vez; veja imagens

Confecção faz parte do projeto "Tapetes de Fé" e mobiliza voluntários locais. Missa festiva ocorrerá na Capela Scalabrini

Bianca Mallmann

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