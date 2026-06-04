Cristo Protetor de Encantado tem tapetes de Corpus Christi pela primeira vez; veja imagens

A tradição e a fé ganharam um novo cenário no Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (4). Pela primeira vez, os tapetes de Corpus Christi foram montados aos pés do Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari. O monumento, que é o mais alto do Brasil com 43,5 metros, tornou-se ponto de encontro para dezenas de voluntários que, desde as primeiras horas do dia, desafiaram o frio para colorir o chão com mensagens de devoção e união.

A iniciativa faz parte do projeto "Tapetes de Fé" e era um sonho antigo da comunidade. A ideia original era realizar a montagem no ano passado, mas a forte chuva que atingiu a região adiou os planos. Agora, o evento marca um momento de retomada e celebração para os moradores.

Para a empresária Fernanda Dalmoro, a experiência de montar os tapetes no alto do morro teve um significado muito especial. Ela fez questão de utilizar materiais retirados do próprio quintal:

— Chegamos bem cedinho, tava escuro ainda. E logo a emoção já começou a tomar conta do dia. Procuramos extrair lá da nossa casa, da própria natureza que a gente vive diariamente, cascas de árvores, pino, a própria terra... O que a gente sente diariamente, aquela paz e força que Deus nos dá, está traduzido nesse tapete. É uma emoção muito grande — diz Fernanda

O presidente da Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), Robison Gonzatti, celebrou a forte participação popular na confecção dos tapetes, que tradicionalmente utilizam serragem, sal e materiais recicláveis.

— Embora com o frio, fomos agraciados por um amanhecer indescritível. Trabalhamos bastante, mas também pudemos curtir esse momento — conta Gonzatti.

Ele destaca que a mobilização foi além dos limites de Encantado:

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— Foi uma alegria poder engajar não só a nossa comunidade do município, mas também entidades de outras cidades que vieram para cá e se uniram para fazer esses tapetes maravilhosos.

Para quem colocou a mão na massa, o trabalho é, acima de tudo, um ato de doação. A aposentada Rosângela Lucca resume o sentimento de quem dedicou a manhã fria ao projeto:

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— A gente faz com muito amor, é algo que vem do coração. Como agora temos o Cristo Protetor, é um lugar a mais para levar essa mensagem a tantas pessoas, porque o Cristo trouxe o amor.

Os tapetes contornam a estátua e ficarão em exposição para os visitantes que passarem pelo complexo ao longo de todo o feriado. A programação religiosa ainda vai contar com uma missa especial às 15h, celebrada pelo padre Genoir Pieta na Capela Scalabrini, localizada ao lado do monumento. O acesso à missa e à visitação da obra é feito mediante a compra de ingresso para o Complexo.