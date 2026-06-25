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Crise do petróleo força corrida por energia sustentável e Brasil pode liderar virada histórica; entenda

O conflito entre EUA e Irã elevou os preços do barril de petróleo, fazendo com que a transição energética se transformasse em estratégia de soberania e blindagem econômica

Bruna Oliveira

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